Как отмечают на портале официального путеводителя Австрии, уже с 22 ноября власти вводят строгие антиковредные ограничения. Причем распространяться они будут на всех, даже вакцинированных.

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Австрия не будет принимать туристов

И только через 10 дней после начала локдауна произведут повторную оценку вероятности досрочного из него выхода. За время действия ограничений:

Учебные заведения будут работать в онлайне, не будут работать рестораны, не будут проходить культурные мероприятия.

Также людям можно будет выходить из дома только при необходимости – за покупками и для физических упражнений.

Что важно в этой ситуации для путешественников из Украины? По меньшей мере, до 3 декабря (а, может, и до 13) туристические поездки в Австрию будут невозможны.

Однако на официальном сайте МИД, где описаны правила въезда в Австрию, пока об этих изменениях не указано.

Обратите внимание: в Австрии с 1 февраля 2022 года также вводится обязательная вакцинация против коронавируса для всех групп населения.

Почему власти Австрии идут на непопулярные шаги