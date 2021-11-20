Как отмечают на портале официального путеводителя Австрии, уже с 22 ноября власти вводят строгие антиковредные ограничения. Причем распространяться они будут на всех, даже вакцинированных.
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Австрия не будет принимать туристов
И только через 10 дней после начала локдауна произведут повторную оценку вероятности досрочного из него выхода. За время действия ограничений:
- Учебные заведения будут работать в онлайне, не будут работать рестораны, не будут проходить культурные мероприятия.
- Также людям можно будет выходить из дома только при необходимости – за покупками и для физических упражнений.
Что важно в этой ситуации для путешественников из Украины? По меньшей мере, до 3 декабря (а, может, и до 13) туристические поездки в Австрию будут невозможны.
Однако на официальном сайте МИД, где описаны правила въезда в Австрию, пока об этих изменениях не указано.
Почему власти Австрии идут на непопулярные шаги
- В Австрии уже несколько дней показатели инфицирования коронавирусом бьют рекорды (18 и 19 ноября – более 15 тысяч).
- При этом показатель вакцинации австрийцев не радует, ведь является одним из самых низких в Западной Европе – 65%.