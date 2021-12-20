Цифрова анкета є інструментом, який повинен запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.
Цікаво Кіпр змінив умови в'їзду до країни через поширення штаму коронавірусу "Омікрон"
На основі анкетних даних, співробітники управління з громадського здоров’я Румунії зможуть ідентифіковувати осіб, які переткнули кордон та зв’язатися з тими, хто контактував під час подорожі із пацієнтом, інфікованим вірусом COVID-19.
Що потрібно зазначити в анкеті
- ім'я та прізвище, ідентифікаційні та контактні дані особи;
- країна, область та населений пункт, з якого турист подорожує до Румунії, включаючи транзит;
- населений пункт та адреса прибуття до Румунії;
- транспортний засіб, на якому подорожує до Румунії;
- дата в'їзду в Румунію;
- дані неповнолітніх осіб, якщо є.
Анкету заповнюють усі особи що в'їжджають до Румунії будь-яким транспортом.
Цифрову анкету можна заповнити онлайн.
COVID-19 в Румунії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 20 грудня 2021 року в Румунії виявлено 1 798 629 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 58 232 летальних;
- Водночас 1 726 051 особи побороли хворобу.