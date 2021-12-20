Цифрова анкета є інструментом, який повинен запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.

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На основі анкетних даних, співробітники управління з громадського здоров’я Румунії зможуть ідентифіковувати осіб, які переткнули кордон та зв’язатися з тими, хто контактував під час подорожі із пацієнтом, інфікованим вірусом COVID-19.

Що потрібно зазначити в анкеті

ім'я та прізвище, ідентифікаційні та контактні дані особи;

країна, область та населений пункт, з якого турист подорожує до Румунії, включаючи транзит;

населений пункт та адреса прибуття до Румунії;

транспортний засіб, на якому подорожує до Румунії;

дата в'їзду в Румунію;

дані неповнолітніх осіб, якщо є.

Анкету заповнюють усі особи що в'їжджають до Румунії будь-яким транспортом.

Цифрову анкету можна заповнити онлайн.

Зверніть увагу! Особи, які прибувають в пункти пропуску цієї країни без анкети, будуть зобов’язані заповнити її протягом 24 годин. За відмову від її заповнення передбачено штраф від 2 до 3 тисяч леїв (12 438 – 18 657 гривень).

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