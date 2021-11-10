Щонайменше 8 країн вирішили залишитися відкритими для українців. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Список відкритих для українців країн, після виключення з ЄС, поповнили Австрія, Чехія, Данія та Бельгія.

Австрія

Австрія зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для повністю вакцинованих українців (країна визнає всі вакцини, які використовуються в Україні). Прибулим не треба реєструватися та проходити карантин.

При цьому, іншим туристам дозволено в'їзд з реєстрацією (Pre-Travel-Clearance – PTC), ПЛР-тестом та 10 денним карантином.

Карантин може бути припинений при пред'явленні негативного тесту, але не раніше ніж на 5 день після в'їзду.

Чехія

Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що і раніше – сертифікат про вакцинацію.

Крім того, перед в'їздом до Чехії потрібно в обов'язковому порядку заповнити в'їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/.

Невакциновані українці не можуть потрапити до країни без поважної причини.

Данія

Данія також зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для громадян України, які пройшли повну вакцинацію.

У разі відсутності COVID-сертифікату, потрібно зробити ПЛР-тест протягом 24 годин після прибуття до Данії та самоізолюватися на 10 днів. Карантин може бути припинений на основі негативного тесту, зробленого не раніше, ніж на четвертий день після в'їзду.

Бельгія

9 листопада у мережі поширювалася інформація щодо закриття Бельгії для українців. Однак сьогодні стало відомо, що країна все ж дозволить в'їзд громадянам України.

Зрада скасовується. Бельгія зберегла можливість в'їзду для українців, які повністю вакцинувалися,

– заявив Кулеба.

Також треба заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).