Однак декілька країн, зокрема Нідерланди, вирішили залишитися відкритими для українців. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Умови в'їзду до Нідерландів

Нідерланди також зберегли можливості подорожей для повністю вакцинованих громадян України.

З 13 листопада, крім свідоцтва про вакцинацію, для в'їзду також буде необхідний негативний тест на коронавірус,

– йдеться у повідомленні.

За даними консульської служби МЗС України, при в'їзді на територію Нідерландів потрібно буде пред'явити наступні документи:

роздруковану і заповнену "Декларацію про вакцинацію від COVID-19";

негативний результат тесту на COVID-19;

сертифікат вакцинації, визнаний Нідерландами (країна визнає усі вакцини, що офіційно використовуються в Україні);

підтвердження зворотного рейсу.

Зазначається, що декларацію про вакцинацію мають заповнити усі мандрівники віком від 12 років, які прибувають з-поза меж Шенгенської зони. Діти віком до 18 років, які подорожують з вакцинованими батьками або опікунами, звільняються від цієї вимоги, але повинні пред`явити негативний ПЛР-тест.

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