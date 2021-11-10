Однако несколько стран, включая Нидерланды, решили остаться открытыми для украинцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Актуально Еще две страны ЕС сохранили условия въезда для украинцев

Условия въезда в Нидерланды

Нидерланды также сохранили возможность путешествий для полностью вакцинированных граждан Украины.

С 13 ноября помимо свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим отрицательный тест,

– говорится в сообщении.

По данным консульской службы МИД Украины, при въезде на территорию Нидерландов нужно будет предъявить следующие документы:

распечатанную и заполненную "Декларацию о вакцинации от COVID-19";

отрицательный результат теста на COVID-19;

сертификат вакцинации, признанный Нидерландами (страна признает все официально используемые вакцины в Украине);

подтверждение обратного рейса.

Отмечается, что декларацию о вакцинации должны заполнить все путешественники в возрасте от 12 лет, прибывающие из-за пределов Шенгенской зоны. Дети до 18 лет, путешествующие с вакцинированными родителями или опекунами, освобождаются от этого требования, но должны предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Обратите внимание! Кипр стал первой страной, сохранившей условия въезда для граждан "красной" Украины.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" стран – теперь украинским туристам будет труднее попасть в страны ЕС.

Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если ситуация с COVID-19 положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – запретить въезд.

Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.