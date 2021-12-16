Таке рішення пов'язане з боротьбою проти хвилі поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.
Читайте також Кіпр вводить обов'язкові експрес-тести для туристів
Греція посилює правила в'їзду для всіх туристів
Так, з 19 грудня з 06:00 ранку за місцевим часом, усі відвідувачі, які подорожують до країни, зобов'язані пред'явити ПЛР-тест, зроблений протягом 48 годин після прибуття.
Єдиний виняток – мандрівники, які здійснюють транзит і перебували в іншій країні менш як 48 годин. Ця категорія осіб може в'їхати без тесту.
Європейська комісія заявила, що країни мають заздалегідь повідомляти органи ЄС про зміни у правилах подорожей.
Умови в'їзду в Грецію
За даними консульської служби МЗС України, щоб потрапити на територію Греції, українцям потрібно виконати одну з наступних умов:
- обов'язкове заповнення спеціальної форми PLF за 24 години до перетину кордону;
- сертифікат про повну вакцинацію із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти COVID-19, кількості отриманих доз та дати їх проведення, в друкованій або цифровій формі, зокрема в додатку "Дія" з QR-кодом;
- надання негативного ПЛР-тесту, який зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття або наявність негативного результату антиген-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до прибуття;
- надання довідки про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 180 днів після нього.
Ці вимоги поширюються також на дітей у віці від 12 років.
COVID-19 в Греції: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 16 грудня 2021 року в Греції виявлено 1 017 445 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 19 553 летальних;
- Водночас 938 077 осіб побороли хворобу.