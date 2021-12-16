Таке рішення пов'язане з боротьбою проти хвилі поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.

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Греція посилює правила в'їзду для всіх туристів

Так, з 19 грудня з 06:00 ранку за місцевим часом, усі відвідувачі, які подорожують до країни, зобов'язані пред'явити ПЛР-тест, зроблений протягом 48 годин після прибуття.

Єдиний виняток – мандрівники, які здійснюють транзит і перебували в іншій країні менш як 48 годин. Ця категорія осіб може в'їхати без тесту.

Зверніть увагу! Цей крок зроблений лише через день після того, як Італія висунула подібну вимогу, що викликало певний поштовх з боку ЄС.

Європейська комісія заявила, що країни мають заздалегідь повідомляти органи ЄС про зміни у правилах подорожей.

Умови в'їзду в Грецію

За даними консульської служби МЗС України, щоб потрапити на територію Греції, українцям потрібно виконати одну з наступних умов:

обов'язкове заповнення спеціальної форми PLF за 24 години до перетину кордону;

сертифікат про повну вакцинацію із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти COVID-19, кількості отриманих доз та дати їх проведення, в друкованій або цифровій формі, зокрема в додатку "Дія" з QR-кодом;

надання негативного ПЛР-тесту, який зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття або наявність негативного результату антиген-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до прибуття;

наявність негативного результату антиген-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до прибуття; надання довідки про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 180 днів після нього.

Ці вимоги поширюються також на дітей у віці від 12 років.

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