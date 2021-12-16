Такое решение связано с борьбой против волны распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Читайте также Кипр вводит обязательные экспресс-тесты для туристов

Греция ужесточает правила въезда для всех туристов

Так, с 19 декабря с 06:00 утра по местному времени все посетители, путешествующие в страну, обязаны предъявить ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов после прибытия.

Единственное исключение – путешественники, совершающие транзит и находившиеся в другой стране менее 48 часов. Эта категория может въехать без теста.

Обратите внимание! Этот шаг сделан только через день после того, как Италия выдвинула подобное требование, что вызвало толчок со стороны ЕС.

Европейская комиссия заявила, что страны должны заранее сообщать органам ЕС об изменениях в правилах путешествий.

Условия въезда в Грецию

По данным консульской службы МИД Украины, чтобы попасть на территорию Греции, украинцам нужно выполнить одно из следующих условий:

обязательное заполнение специальной формы PLF за 24 часа до пересечения границы;

сертификат о полной вакцинации с указанием информации, что прошло 14 дней с момента полной вакцинации против COVID-19, количества полученных доз и даты их проведения, в печатной или цифровой форме, в частности в приложении "Дія" с QR-кодом;

предоставление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия или наличие отрицательного результата антиген-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия;

наличие отрицательного результата антиген-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия; предоставление справки о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста и действующей в течение 180 дней после него.

Эти требования распространяются на детей в возрасте от 12 лет.

COVID-19 в Греции: последние данные