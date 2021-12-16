Такое решение связано с борьбой против волны распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
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Греция ужесточает правила въезда для всех туристов
Так, с 19 декабря с 06:00 утра по местному времени все посетители, путешествующие в страну, обязаны предъявить ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов после прибытия.
Единственное исключение – путешественники, совершающие транзит и находившиеся в другой стране менее 48 часов. Эта категория может въехать без теста.
Европейская комиссия заявила, что страны должны заранее сообщать органам ЕС об изменениях в правилах путешествий.
Условия въезда в Грецию
По данным консульской службы МИД Украины, чтобы попасть на территорию Греции, украинцам нужно выполнить одно из следующих условий:
- обязательное заполнение специальной формы PLF за 24 часа до пересечения границы;
- сертификат о полной вакцинации с указанием информации, что прошло 14 дней с момента полной вакцинации против COVID-19, количества полученных доз и даты их проведения, в печатной или цифровой форме, в частности в приложении "Дія" с QR-кодом;
- предоставление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия или наличие отрицательного результата антиген-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия;
- предоставление справки о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста и действующей в течение 180 дней после него.
Эти требования распространяются на детей в возрасте от 12 лет.
COVID-19 в Греции: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 16 декабря 2021 года в Греции выявлено 1 017 445 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 19 553 летальных;
- В то же время 938 077 человек побороли болезнь.