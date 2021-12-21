Впрочем, активное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон" заставило страны закрыть свои границы или ввести дополнительные требования к въезду. Так, некоторые государства Европы ввели требование обязательного отрицательного теста даже для вакцинированных.

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Страны, которые ввели требование теста в дополнение к вакцинации

В декабре 2021 года более десяти стран ввели такое требование. Среди них:

  • Финляндия;
  • Австрия;
  • Швейцария;
  • Греция;
  • Кипр;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Великобритания;
  • Ирландия;
  • Франция;
  • Норвегия;
  • Португалия;
  • Бельгия;
  • Исландия.

Мы собрали для вас обновленные условия в страны, которые ввели обязательный тест в дополнение к вакцинации.

Подробнее об условиях каждой из стран:

  • Финляндия

Совершение необязательных поездок, в частности в туристических целях, разрешено тем, кто прибывает с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19 и при условии предоставления отрицательного результата ПЦР-теста или антиген теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы Финляндии.

Новое требование вступило в силу 21 декабря и будет действовать как минимум до 16 января 2022 года.

  • Австрия

С 20 декабря, въезд в страну возможен только для полностью вакцинированных лиц или недавно перенесших болезнь.

Без регистрации и карантина можно попасть в Австрию, предъявив сертификат о полной вакцинации и обязательный отрицательный ПЦР-тест.

  • Швейцария

При въезде в Швейцарию необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации и отрицательном ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до пересечения границы.

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Кроме того, между 4-м и 7-м днем ​​пребывания нужно сделать повторный ПЦР-тест или тест на антиген.

Также все без исключения лица, въезжающие на территорию Швейцарии, обязаны заполнить специальную онлайн-форму.

  • Греция

С 19 декабря все посетители, путешествующие в страну, в дополнение к сертификату о полной вакцинации обязаны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия или антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Также въезд возможен при предъявлении справки о перенесенной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста и действующей в течение 180 дней после него.

Обязательно заполнение специальной формы PLF за 24 часа до пересечения границы. Кроме того, каждому прибывшему в Грецию будет проведено экспресс-тестирование.

  • Кипр

Все путешественники должны пройти ПЦР-тест в аэропорту по прилету на Кипр, за свой счет. Эта мера обязательна даже если пассажиры прошли полный курс вакцинации, недавно поправились или уже имеют результат отрицательного теста.

В то же время, на фоне распространения нового варианта коронавируса Омикрон, с 15 декабря Кипр ввел дополнительные требования для туристов, в частности, обязал их проходить бесплатные обязательные экспресс-тесты через 72 часа по прибытии.

Также при въезде нужно иметь подтверждение регистрации на платформе CyprusFlightPass.

  • Польша

С 17 декабря, во время пересечения границы Польши, иностранцы должны предоставить представителям пограничной службы, кроме сертификата о вакцинации, результаты отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 24 часа до прибытия.

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  • Румыния

С 10 декабря по 8 января для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран, устанавливается карантинный режим на 14 дней. От него освобождаются вакцинированные лица, прошедшие отрицательное тестирование не более чем за 48 часов до въезда.

Кроме того, с 20 декабря Румыния ввела еще одно требование. Так, все без исключения лица должны заполнить электронный формуляр не позднее чем за 24 часа до въезда или максимум через 24 часа после въезда.

  • Великобритания

С 7 декабря 2021 года, несмотря на статус вакцинации, путешественники должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 (PCR или LFD), который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Такие правила для туристов введены в дополнение к действующим в Великобритании требованиям проведения теста в течение 2-х дней по прибытию и пребывания на самоизоляции до получения результата.

  • Ирландия

В начале декабря страна объявила о том, что всем без исключения, независимо от наличия сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, необходимо иметь отрицательный результат антиген (экспресс) теста, сделанного не ранее чем за 48 часов или ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации или выздоровлении, туристы должны сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в Ирландию, в этом случае антиген (экспресс) тест неприемлем.

Также перед приездом в Ирландию необходимо заполнить онлайн-форму контактных данных.

  • Франция

С 4 декабря во Франции начали действовать нововведения – все путешественники, в частности, вакцинированные, чтобы въехать из любой страны вне ЕС или Шенгенской зоны, должны предъявить негативный тест на COVID.

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  • Норвегия

Эта скандинавская страна также требует обязательного тестирования после въезда, в частности от вакцинированных.

Кроме того, все путешественники обязаны до момента пересечения границы Норвегии заполнить электронную регистрацию путешествий в цифровом реестре путешествий.

  • Португалия

С 1 декабря по 9 января въезд на территории Португалии, как и в вышеупомянутые государства, разрешен вакцинированным лицам при наличии негативного результата теста.

Также все пассажиры, прибывающие на территорию континентальной Португалии должны заполнить форму.

  • Бельгия

9 ноября, после исключения Украины из "зеленого списка" стран, в сети распространялась информация о закрытии Бельгии для украинцев. Однако впоследствии стало известно, что страна все же разрешит въезд гражданам Украины.

Путешествия разрешены при наличии сертификата о полном курсе вакцинации от COVID-19 и отрицательного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген.

Кроме того, придется пройти тестирование в течение первых двух дней (нужно оставаться на карантине до получения результата) пребывания в Бельгии и на 7 день.

Также нужно заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

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  • Исландия

Въезд в Исландию разрешен всем гражданам, прибывающим из Украины. Лица, имеющие подтверждение полной вакцинации или сертификат об выздоровлении и, которые предъявят отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста – освобождаются от карантина.

В том случае, если упомянутые документы отсутствуют, следует пройти двойное ПЦР-тестирование и 5-дневный карантин между первым и вторым тестом.

Каждый, кто путешествует в Исландию, должен заранее заполнить онлайн-форму.