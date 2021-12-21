Впрочем, активное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон" заставило страны закрыть свои границы или ввести дополнительные требования к въезду. Так, некоторые государства Европы ввели требование обязательного отрицательного теста даже для вакцинированных.
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Страны, которые ввели требование теста в дополнение к вакцинации
В декабре 2021 года более десяти стран ввели такое требование. Среди них:
- Финляндия;
- Австрия;
- Швейцария;
- Греция;
- Кипр;
- Польша;
- Румыния;
- Великобритания;
- Ирландия;
- Франция;
- Норвегия;
- Португалия;
- Бельгия;
- Исландия.
Мы собрали для вас обновленные условия в страны, которые ввели обязательный тест в дополнение к вакцинации.
Подробнее об условиях каждой из стран:
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Финляндия
Совершение необязательных поездок, в частности в туристических целях, разрешено тем, кто прибывает с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19 и при условии предоставления отрицательного результата ПЦР-теста или антиген теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы Финляндии.
Новое требование вступило в силу 21 декабря и будет действовать как минимум до 16 января 2022 года.
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Австрия
С 20 декабря, въезд в страну возможен только для полностью вакцинированных лиц или недавно перенесших болезнь.
Без регистрации и карантина можно попасть в Австрию, предъявив сертификат о полной вакцинации и обязательный отрицательный ПЦР-тест.
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Швейцария
При въезде в Швейцарию необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации и отрицательном ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до пересечения границы.
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Кроме того, между 4-м и 7-м днем пребывания нужно сделать повторный ПЦР-тест или тест на антиген.
Также все без исключения лица, въезжающие на территорию Швейцарии, обязаны заполнить специальную онлайн-форму.
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Греция
С 19 декабря все посетители, путешествующие в страну, в дополнение к сертификату о полной вакцинации обязаны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия или антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.
Также въезд возможен при предъявлении справки о перенесенной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста и действующей в течение 180 дней после него.
Обязательно заполнение специальной формы PLF за 24 часа до пересечения границы. Кроме того, каждому прибывшему в Грецию будет проведено экспресс-тестирование.
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Кипр
Все путешественники должны пройти ПЦР-тест в аэропорту по прилету на Кипр, за свой счет. Эта мера обязательна даже если пассажиры прошли полный курс вакцинации, недавно поправились или уже имеют результат отрицательного теста.
В то же время, на фоне распространения нового варианта коронавируса Омикрон, с 15 декабря Кипр ввел дополнительные требования для туристов, в частности, обязал их проходить бесплатные обязательные экспресс-тесты через 72 часа по прибытии.
Также при въезде нужно иметь подтверждение регистрации на платформе CyprusFlightPass.
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Польша
С 17 декабря, во время пересечения границы Польши, иностранцы должны предоставить представителям пограничной службы, кроме сертификата о вакцинации, результаты отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 24 часа до прибытия.
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Румыния
С 10 декабря по 8 января для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран, устанавливается карантинный режим на 14 дней. От него освобождаются вакцинированные лица, прошедшие отрицательное тестирование не более чем за 48 часов до въезда.
Кроме того, с 20 декабря Румыния ввела еще одно требование. Так, все без исключения лица должны заполнить электронный формуляр не позднее чем за 24 часа до въезда или максимум через 24 часа после въезда.
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Великобритания
С 7 декабря 2021 года, несмотря на статус вакцинации, путешественники должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 (PCR или LFD), который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.
Такие правила для туристов введены в дополнение к действующим в Великобритании требованиям проведения теста в течение 2-х дней по прибытию и пребывания на самоизоляции до получения результата.
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Ирландия
В начале декабря страна объявила о том, что всем без исключения, независимо от наличия сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, необходимо иметь отрицательный результат антиген (экспресс) теста, сделанного не ранее чем за 48 часов или ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия.
В случае отсутствия сертификата о вакцинации или выздоровлении, туристы должны сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия в Ирландию, в этом случае антиген (экспресс) тест неприемлем.
Также перед приездом в Ирландию необходимо заполнить онлайн-форму контактных данных.
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Франция
С 4 декабря во Франции начали действовать нововведения – все путешественники, в частности, вакцинированные, чтобы въехать из любой страны вне ЕС или Шенгенской зоны, должны предъявить негативный тест на COVID.
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Норвегия
Эта скандинавская страна также требует обязательного тестирования после въезда, в частности от вакцинированных.
Кроме того, все путешественники обязаны до момента пересечения границы Норвегии заполнить электронную регистрацию путешествий в цифровом реестре путешествий.
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Португалия
С 1 декабря по 9 января въезд на территории Португалии, как и в вышеупомянутые государства, разрешен вакцинированным лицам при наличии негативного результата теста.
Также все пассажиры, прибывающие на территорию континентальной Португалии должны заполнить форму.
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Бельгия
9 ноября, после исключения Украины из "зеленого списка" стран, в сети распространялась информация о закрытии Бельгии для украинцев. Однако впоследствии стало известно, что страна все же разрешит въезд гражданам Украины.
Путешествия разрешены при наличии сертификата о полном курсе вакцинации от COVID-19 и отрицательного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген.
Кроме того, придется пройти тестирование в течение первых двух дней (нужно оставаться на карантине до получения результата) пребывания в Бельгии и на 7 день.
Также нужно заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).
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Исландия
Въезд в Исландию разрешен всем гражданам, прибывающим из Украины. Лица, имеющие подтверждение полной вакцинации или сертификат об выздоровлении и, которые предъявят отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста – освобождаются от карантина.
В том случае, если упомянутые документы отсутствуют, следует пройти двойное ПЦР-тестирование и 5-дневный карантин между первым и вторым тестом.
Каждый, кто путешествует в Исландию, должен заранее заполнить онлайн-форму.