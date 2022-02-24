Як до пандемії: Ісландія повністю скасувала обмеження в межах країни

Міністр охорони здоров'я Ісландії Віллум Тор Торссон оголосив, що країна повністю скасовує обмеження, пов'язані із пандемією COVID-19. Нові правила почнуть діяти 25 лютого.

Інші обмеження, зокрема обмеження на перебування до 200 осіб в одному громадському місці, будуть зняті в четвер, 24 лютого.

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Водночас міністр охорони здоров'я Віллум Тор Торссон заявив, що хворим й надалі варто залишатися вдома.

Вірус все ще з нами, і ми знаємо, що багато людей все ще заразяться,

– зазначили на пресконференції.

Ісландія відкриває кордони

На сьогоднішній пресконференції, прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила, що зняття обмежень відповідає рекомендаціям головного епідеміолога країни. Мандрівникам більше не доведеться реєструватися до прибуття чи пред'являти сертифікати про щеплення. Зняття обмежень стосується й невакцинованих мандрівників. Влада вирішила, що відтепер вони не повинні проходити тестування чи перебувати у карантині протягом 5 днів з моменту приїзду. Нагадаємо, що чинні обмеження діяли у країні з 1 жовтня 2021 року. , що чинні обмеження діяли у країні з 1 жовтня 2021 року.

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