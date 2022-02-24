Інші обмеження, зокрема обмеження на перебування до 200 осіб в одному громадському місці, будуть зняті в четвер, 24 лютого.
Читайте також Італія відкривається для українських туристів: які документи потрібні при в'їзді
Водночас міністр охорони здоров'я Віллум Тор Торссон заявив, що хворим й надалі варто залишатися вдома.
Вірус все ще з нами, і ми знаємо, що багато людей все ще заразяться,
– зазначили на пресконференції.
Ісландія відкриває кордони
На сьогоднішній пресконференції, прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила, що зняття обмежень відповідає рекомендаціям головного епідеміолога країни.
Мандрівникам більше не доведеться реєструватися до прибуття чи пред'являти сертифікати про щеплення. Зняття обмежень стосується й невакцинованих мандрівників. Влада вирішила, що відтепер вони не повинні проходити тестування чи перебувати у карантині протягом 5 днів з моменту приїзду.
Як світ виходить із COVID-обмежень: останні дані
- Австрійська влада оголосила, що з 22 лютого в країні діятиме "Правило 3-G". Тобто туристам достатньо надати сертифікат, який підтверджує вакцинацію, тестування або нещодавнє одужання;
- Влада Йорданії прийняла рішення пом'якшити COVID-обмеження на в'їзд іноземців;
- В Латвії запроваджують триетапний план пом'якшення умов, пов'язаних з пандемією коронавірусу;
- Влада Ізраїлю прийняла рішення відкритися для всіх туристів, зокрема невакцинованих, за умови двох негативних ПЛР-тестів;
- 18 лютого влада Бельгії дала дозвіл на відновлення повноцінної роботи готелів, ресторанів та нічних клубів;
- 17 лютого Домініканська Республіка скасувала всі обмеження й повернулася до допандемічного життя;
- Влада Угорщини з 15 лютого змінила правила в'їзду для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом;
- На підставі рекомендацій Наукового комітету Тунісу, з 15 лютого у країні зняли ряд обмежень, зокрема, дозволили вакцинованим туристам не здавати ПЛР-тест;
- Першою серед європейських країн про скасування всіх обмежень оголосила Данія. Нововведення почали діяти 1 лютого.