Wizz Air запускає новий маршрут з Австрії: до якої країни полетить

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air літає за багатьма цікавими напрямками. Днями вона оголосила про запуск ще одного.

Лоукостер анонсував новий авіарейс з Відня до ОАЕ.

А ви знали Wizz Air запустить 8 нових рейсів до європейських міст: куди літатиме

Wizz Air запускає рейси з Австрії до ОАЕ

Так, полетіти за новим напрямком можна буде вже з 4 лютого.

З WIZZ тепер можна подорожувати безпосередньо з Відня до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб відкрити для себе міста розкоші, нескінченного сонця та архітектури держави,

– йдеться у повідомленні.

Розклад рейсів

Як відомо, на початку авіаперевізник здійснюватиме польоти з Відня до Дубаю, а з кінця березня змінить аеропорт – на Абу-Дабі, пише lowcost.ua.

Відень – Дубай – з 4 лютого до 25 березня: щопонеділка, середи та п'ятниці;

– з 4 лютого до 25 березня: щопонеділка, середи та п'ятниці; Відень – Абу-Дабі – з 28 березня: щопонеділка та п'ятниці.

Вартість квитків

Квитки можна придбати за ціною 89 євро в один бік. Якщо ви є учасником дисконтної програми Wizz Club, то квитки обійдуться у 66 євро.

У вартість найдешевших входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів.

Приклад бронювання:

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