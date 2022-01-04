Лоукостер анонсував новий авіарейс з Відня до ОАЕ.
А ви знали Wizz Air запустить 8 нових рейсів до європейських міст: куди літатиме
Wizz Air запускає рейси з Австрії до ОАЕ
Так, полетіти за новим напрямком можна буде вже з 4 лютого.
З WIZZ тепер можна подорожувати безпосередньо з Відня до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб відкрити для себе міста розкоші, нескінченного сонця та архітектури держави,
– йдеться у повідомленні.
Розклад рейсів
Як відомо, на початку авіаперевізник здійснюватиме польоти з Відня до Дубаю, а з кінця березня змінить аеропорт – на Абу-Дабі, пише lowcost.ua.
- Відень – Дубай – з 4 лютого до 25 березня: щопонеділка, середи та п'ятниці;
- Відень – Абу-Дабі – з 28 березня: щопонеділка та п'ятниці.
Вартість квитків
Квитки можна придбати за ціною 89 євро в один бік. Якщо ви є учасником дисконтної програми Wizz Club, то квитки обійдуться у 66 євро.
У вартість найдешевших входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів.
Приклад бронювання:
Інші цікаві новини Wizz Air
- Угорський лоукостер скасував 36 рейсів з Польщі із січня до березня 2022 року, а також забрав із продажу квитки на 10 рейсів з України;
- Авіакомпанія відкрила продаж квитків на новий напрямок – літатиме зі Львова до іспанського міста Валенсія;
- Лоукостер заявив про запуск нового маршруту з Києва на литовський морський курорт Паланга;
- Авіаперевізник вирішив відновити 5 рейсів зі Львова – Будапешт, Біллунд, Катовіце, Вільнюс та Братислава;
- Крім того, через перепрацювання пілотів в Італії скасували рейс Wizz Air – понад 100 українців на 15 годин застрягли в аеропорті Мілана.