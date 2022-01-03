Авіаперевізник анонсував відкриття 8 нових маршрутів до низки європейських міст. Їх запуск запланований на 2022 рік.

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Wizz Air анонсував 8 нових рейсів до міст Європи

У 2022 році лоукостер додає до своєї маршрутної мережі рейси до Риму, Праги, Турина, Лондона та Ніцци.

Так, з 1 лютого Wizz Air літатиме з Палермо до Риму. Рейси здійснюватимуться щодня.

З Мілану до Праги перший літак лоукостера вирушить 27 березня. Частота польотів становитиме 5 разів на тиждень – щопонеділка, середи, четверга, п'ятниці та неділі.

Вже з 28 березня авіакомпанія виконуватиме рейси з італійського міста Ламеція-Терме до Турина. Літатиме тричі на тиждень – щопонеділка, четверга та п'ятниці.

Цього ж дня відкриють рейси з Тирани та Варшави до Ніцци, а з 29 березня до французького містечка можна буде полетіти й з Неаполя. Частота – тричі на тиждень – щовівторка, четверга та суботи.

Ще одним новим напрямком Wizz Air став рейс з Сараєво до Лондона. Його запуск заплановано на 29 березня у вівторок та суботу.

З 30 березня двічі на тиждень – щопонеділка та п'ятниці – авіаперевізник розпочне польоти з Палермо до Праги.

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