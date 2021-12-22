Відомо, що зі списку рейсів будуть видалені деякі рейси по ЄС та міжнародні маршрути. Розповідаємо, яких саме країн стосуватиметься скорочення.

До теми Лоукостер Wizz Air розширив мережу маршрутів з Києва: куди літатиме

Що відомо про скасування рейсів Wizz Air

22 грудня стало відомо, що Wizz Air припинить свої рейси в:

норвезьке місто Буде. Зокрема, будуть скорочені рейси за маршрутом Буде з Гданська (Польща).

Популярний у туристів турецький курорт Бодрум, який вирушає із Риму.

Також більше не обслуговуватимуться маршрути до Болоньї та Неаполя.

Повідомляється, що від скасованих сполучень найбільше постраждав аеропорт Відня, оскільки з нього було скасовано 12 маршрутів — Альгеро, Шарлеруа, Кельн, Дортмунд, Ейндховен, Фару, Мадрид, Менорка, Осло, Скавста, Таллінн та Варшава. Австрійський аеропорт та Wizz Air об'єдналися у 2018 році, пізніше продемонструвавши значне зростання кількості бюджетних рейсів. Заповнюваність рейсів компанії в цьому аеропорту досягла 12,3 мільйона місць у 2019 році.

Ознайомитися із повним списком скасованих рейсів можна за посиланням. Щодо українських аеропортів – Wizz Air скоротила напрямок Харків – Венеція Тревізо. Для мандрівників, які подорожували із пересадками, варто знати про скорочення рейсів із Кракова, Варшави та Кишинева.