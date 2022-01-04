Лоукостер анонсировал новый авиарейс из Вены в ОАЭ.
А вы знали Wizz Air запустит 8 новых рейсов в европейские города: куда будет летать
Wizz Air запускает рейсы из Австрии в ОАЭ
Так, полететь по новому направлению можно будет уже с 4 февраля.
С WIZZ теперь можно путешествовать непосредственно из Вены в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы открыть для себя города роскоши, бесконечного солнца и архитектуры государства,
– говорится в сообщении.
Расписание рейсов
Как известно, в начале авиаперевозчик будет совершать полеты из Вены в Дубай, а с конца марта сменит аэропорт – на Абу-Даби, пишет lowcost.ua.
- Вена – Дубай – с 4 февраля по 25 марта: по понедельникам, средам и пятницам;
- Вена – Абу-Даби – с 28 марта: по понедельникам и пятницам.
Стоимость билетов
Билеты можно приобрести по цене 89 евро в одну сторону. Если вы являетесь участником дисконтной программы Wizz Club, то билеты обойдутся в 66 евро.
В стоимость самых дешевых входит только маленькая единица ручной клади размером 40x30x20 сантиметров.
Пример бронирования:
- Венгерский лоукостер отменил 36 рейсов из Польши с января по март 2022 года, а также убрал из продажи билеты на 10 рейсов из Украины;
- Авиакомпания открыла продажу билетов на новое направление – будет летать из Львова в испанский город Валенсия;
- Лоукостер заявил о запуске нового маршрута из Киева на литовский морской курорт Паланга;
- Авиаперевозчик решил восстановить 5 рейсов из Львова – Будапешт, Биллунд, Катовице, Вильнюс и Братислава;
- Кроме того, из-за переработки пилотов в Италии отменили рейс Wizz Air – более 100 украинцев на 15 часов застряли в аэропорту Милана.