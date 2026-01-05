Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію КП "Плесо".

Дивіться також Зимові свята без метушні: де класно та атмосферна відпочити в Україні

Де можна купатися на Водохреще 2026 в Україні?

Традиційне купання на Водохреща залишається популярним у багатьох містах України. Водночас фахівці наголошують: для занурення у холодну воду варто обирати лише офіційно визначені та перевірені локації, де дотримуються вимог безпеки та чергують рятувальники й медики. Це значно зменшує ризики для здоров'я та життя.

1. Київ

Для забезпечення громадської безпеки та оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації 6 січня 2026 року в Києві працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду. Вони функціонуватимуть з 08:00 до 17:00 та облаштовані відповідно до вимог безпеки. Офіційні локації для занурення:

Голосіївський район: пляж "Галерний";

Деснянський район: пляж "Троєщина";

Дніпровський район: пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга";

Оболонський район: озера Вербне та Йорданське, пляж "Пуща-Водиця", зона відпочинку "Наталка", пляж на Оболонському острові;

Також нагадують, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно залишити територію поблизу водойм і пройти до найближчих укриттів.

Локації Києва / фейсбук КП "Плесо"

2. Львів

Наразі у Львові офіційно анонсовану програму на 6 січня представив готельний комплекс Emily Resort, що розташований у Винниках на вулиці Богдана Хмельницького, 9Б, пише Vgorode.

Як повідомляють організатори, з 11:00 до 16:00 для відвідувачів заплановані освячення води, розведення вогнища, колядування біля ватри, козацькі забави, естафети та конкурси. Вхід на захід буде вільним.

Водночас у Львові впродовж останніх років купання на Водохреща традиційно відбувається на кількох популярних локаціях. Найчастіше мешканці міста обирають Горіховий гай (вулиця Володимира Великого, 14А) та озеро на Погулянці (вулиця Вахнянина, 29, поблизу Центру творчості дітей та юнацтва).

Крім того, чимало львів'ян вирушають на святкове купання до Брюховичів. Там занурення у воду зазвичай організовують на місцевому озері на вулиці Під Осовою, поблизу дитячого майданчика в районі "Гамулець".

3. Тернопіль

Цьогоріч у Тернополі визначили одну офіційну локацію для занурення на Водохреща. Йдеться про набережну Тернопільського ставу біля пам'ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення Київської Русі. Про це повідомив речник ДСНС України у Тернопільській області Сергій Данілін.

Дивіться також Варіантів більше, ніж ви думали: куди поїхати на лижі на Львівщині

За його словами, на місці працюватимуть усі необхідні екстрені служби, які у разі потреби надаватимуть допомогу. Також буде розгорнуто тимчасовий пункт обігріву. Саме ця локація є єдиною офіційно дозволеною та затвердженою у місті, де 6 січня чергуватимуть фахівці ДСНС.

4. Запоріжжя

На Водохреща цього року традиційне купання у Запоріжжі дозволене лише у спеціально визначених місцях. Йдеться про Центральний і Правобережний пляжі міста, а також пляж у Заводському районі на вулиці лейтенанта Шмідта.

5. Івано-Франківськ

Визначили кілька офіційних і безпечних локацій для купання. Зокрема, охочі можуть зануритися в річці Бистриця Надвірнянська в районі заїзду з боку перехрестя вулиць Івасюка та Хоткевича – це місце має зручний підхід до води та чітко окреслену безпечну зону.

Ще одна дозволена локація річка Бистриця Солотвинська, ділянка біля Металобази зі сторони вулиці Пасічної, яку спеціально підготували для масового купання з урахуванням течії та рельєфу дна. Також долучитися до традиційного обряду можна на міському озері в районі облаштованої купальної станції зі сторони вулиці Ленкавського, де створені найбільш комфортні умови для учасників.

А де потім можна відпочити біля теплого моря?