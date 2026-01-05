Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на публикацию КП "Плесо".

Где можно купаться на Крещение 2026 в Украине?

Традиционное купание на Крещение остается популярным во многих городах Украины. В то же время специалисты отмечают: для погружения в холодную воду следует выбирать только официально определенные и проверенные локации, где соблюдаются требования безопасности и дежурят спасатели и медики. Это значительно уменьшает риски для здоровья и жизни.

1. Киев

Для обеспечения общественной безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации 6 января 2026 года в Киеве будут работать специально подготовленные локации для погружения в воду. Они будут функционировать с 08:00 до 17:00 и обустроены в соответствии с требованиями безопасности. Официальные локации для погружения:

Голосеевский район: пляж "Галерный";

Деснянский район: пляж "Троещина";

Днепровский район: пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга", "Радуга";

Оболонский район: озера Вербное и Иорданское, пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка", пляж на Оболонском острове;

Также напоминают, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть территорию вблизи водоемов и пройти к ближайшим укрытиям.

Локации Киева / фейсбук КП "Плесо"

2. Львов

Сейчас во Львове официально анонсированную программу на 6 января представил гостиничный комплекс Emily Resort, расположенный в Винниках на улице Богдана Хмельницкого, 9Б, пишет Vgorode.

Как сообщают организаторы, с 11:00 до 16:00 для посетителей запланированы освящение воды, разведение костра, колядование у костра, казацкие забавы, эстафеты и конкурсы. Вход на мероприятие будет свободным.

В то же время во Львове на протяжении последних лет купание на Крещение традиционно происходит на нескольких популярных локациях. Чаще всего жители города выбирают Ореховую рощу (улица Владимира Великого, 14А) и озеро на Погулянке (улица Вахнянина, 29, вблизи Центра творчества детей и юношества).

Кроме того, немало львовян отправляются на праздничное купание в Брюховичи. Там погружение в воду обычно организуют на местном озере на улице Под Осовой, вблизи детской площадки в районе "Гамулец".

3. Тернополь

В этом году в Тернополе определили одну официальную локацию для погружения на Крещение. Речь идет о набережной Тернопольского пруда возле памятного креста, установленного в честь 1020-летия Крещения Киевской Руси. Об этом сообщил представитель ГСЧС Украины в Тернопольской области Сергей Данилин.

По его словам, на месте будут работать все необходимые экстренные службы, которые в случае необходимости будут оказывать помощь. Также будет развернут временный пункт обогрева. Именно эта локация является единственной официально разрешенной и утвержденной в городе, где 6 января будут дежурить специалисты ГСЧС.

4. Запорожье

На Крещение в этом году традиционное купание в Запорожье разрешено только в специально определенных местах. Речь идет о Центральном и Правобережный пляжи города, а также пляж в Заводском районе на улице лейтенанта Шмидта.

5. Ивано-Франковск

Определили несколько официальных и безопасных локаций для купания. В частности, желающие могут окунуться в реке Быстрица Надворнянская в районе заезда со стороны перекрестка улиц Ивасюка и Хоткевича – это место имеет удобный подход к воде и четко очерченную безопасную зону.

Еще одна разрешенная локация река Быстрица Солотвинская, участок возле Металлобазы со стороны улицы Пасечной, которую специально подготовили для массового купания с учетом течения и рельефа дна. Также присоединиться к традиционному обряду можно на городском озере в районе обустроенной купальной станции со стороны улицы Ленкавского, где созданы наиболее комфортные условия для участников.

