SkyUp тепер частіше здійснюватиме рейси з Києва до Праги

Український лоукостер SkyUp Airlines зможе щодня літати з Києва до Праги. Державна авіаційна служба розширила права авіакомпанії.

Тепер лоукостер матиме можливість збільшити число рейсів з чотирьох до семи. Видача додаткових частот SkyUp стала можливою після того, як Державіаслужба обмежила права МАУ.

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Таке рішення прийняли на підставі чинного порядку надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній. Якщо авіаперевізник впродовж 12 місяців не використовує права, то їх можна передати новій авіакомпанії.

Домовленості, що існують між Україною і Чехією передбачають можливість здійснення до 14 рейсів на тиждень – МАУ літала тільки чотири рази, хоча за нею закріплювалося 10 частот.

Натомість SkyUp мав права на чотири перельоти на тиждень, а з 23 вересня запустив рейси із Києва до Праги тричі на тиждень.

Згідно з новим рішенням Державіаслужби, квота на польоти за маршрутом Київ – Прага розподілена між МАУ і SkyUp порівну – 7 рейсів на тиждень для кожної.

В SkyUp заявили, що розглядають можливість запуску додаткових рейсів з Києва до Праги, але детальнішу інформацію нададуть згодом.

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