Щоб зрозуміти, у яку вартість може обійтися підготовка до катання цього сезону, OLX проаналізував вартість базового комплекту спорядження та одягу. Про це повідомляє 24 Канал.

Скільки коштує лижне екіпірування?

Середня вартість вживаних лиж становить близько 1 500 гривень, тоді як нові лижі коштують 3 000 гривень. Сноуборди дорожчі за лижі – вживаний коштує близько 9 000 гривень. Черевики для катання обійдуться у близько 2 000 гривень. І це не нові!

Вартість захисного спорядження суттєво залежить від стану. Вживаний лижний шолом вартує в середньому 720 гривень, тоді як новий – близько 1 800 гривень. Лижні окуляри можна знайти за 550 гривень серед вживаних пропозицій або за 1 000 гривень, якщо обирати нові.

Скільки коштує одяг для катання?

Жіночий

Середня вартість вживаної лижної куртки для жінок становить близько 800 гривень, тоді як нова коштує приблизно 2 000. Куртки для сноубордисток дорожчі: 1 300 гривень у вживаному стані та 7 500 гривень – нові.

Ненові лижні штани коштують близько 500 гривень, нові – 900 гривень. Штани, щоб кататися на сноуборді, обійдуться приблизно у 845 гривень на вторинному ринку та 1 585 гривень, якщо купувати нові.

Лижний костюм можна купити за 1 495 гривень вживаний та 2 000 гривень – новий.

Спортивна білизна, яку вдягають для утеплення під верхній шар одягу, у вживаному стані коштує 240 гривень, тоді як нова – 400 гривень.

Чоловічий одяг

Лижні куртки для чоловіків дорожчі за жіночі. Б/в варіант коштує в середньому 1 200 гривень, а нова – 3 300 гривень. Куртки для сноубордистів обійдуться дорожче: від 1 850 гривень до 5 000 гривень.

Лижні штани для чоловіків продаються в середньому за 650 гривень вживані та 1200 гривень нові. Штани для сноубордів – 880 гривень за вживані і 2 633 гривні за нові. Лижний комбінезон коштує приблизно 1 000 гривень у вживаному стані та 2 000 гривень – новий.

Термобілизна у вживаному стані обійдеться ще у 500 – 750 гривень.

Скільки коштує повністю зібратися для зимового катання?

З урахуванням вартості унісекс-екіпірування та одягу, повний комплект для зимового катання у 2025 році обійдеться приблизно:

для жінки – в районі 6 400 гривень, якщо обирати вживані речі;

для чоловіка – у середньому 7 600 гривень у б/в сегменті.

Якщо купувати повністю нове екіпірування та одяг, то бюджет зростає до 11 000 – 12 000 гривень залежно від виду катання та обраних категорій.

А скільки коштує оренда спорядження?

Багато гірськолижних курортів пропонують спорядження в оренду. Це вигідно для тих, хто не часто катається, або ж для початківців, які лише пробують цю зимову активність. Наприклад, у комплексі "Протасів Яр", що у Києві, прокат лижного спорядження коштує 600 гривень за день. У "Буковиці" на Львівщині – 350 гривень у будні і 400 гривень у вихідні.

