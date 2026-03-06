У цьому маленькому місті Іспанії зберігається 3000-річний скарб, частина якого прямо з космосу
- Скарб Вільєни в Іспанії містить понад 60 золотих предметів бронзової доби, зокрема два артефакти з космічного заліза, датовані 1400 – 1200 роками до нашої ери.
- Місто Вільєна відоме не лише своїм скарбом, а й історичним центром з замком Аталайя, готичними церквами та природним парком Las Salinas.
Скарб Вільєни – це одна з найважливіших доісторичних колекцій Європи: понад 60 золотих, срібних та залізних предметів бронзової доби. Він містить браслети, миски, пляшки та прикраси, а загальна вага золота сягає 10 кілограмів. Частина скарбу навіть зроблена з метеоритного заліза, що робить його унікальним і справді космічним.
У світі існує безліч скарбів, і кожен із них має свою унікальну історію. Один із таких розташований у маленькому іспанському містечку, не менш цінний, але ніхто не очікував, що одна його частина прибула прямо з космосу, розповідає Daily Mail.
Дивіться також Квітень – ідеальний місяць, щоб відвідати Луксор у Єгипті: влітку тут витримає не кожен
В якому маленькому іспанському містечку приховується 3-тисячолітній скарб?
В Іспанії легко знайти історію: від старого міста в Севільї до найстарішого ресторану світу у Мадриді. І містечко Вільєна в провінції Аліканте не виняток. Саме тут розташований Скарб Вільєни – колекція понад 60 золотих предметів бронзової доби, яким близько 3 000 років.
Як виглядає Скарб Вільєни / фото ResearchGate
Відкритий у 1963 році робітниками поблизу міста, він й досі зберігається в Археологічному музеї Вільєни. Нещодавно вчені виявили, що два предмети колекції зроблені з заліза, що впало з космосу. Решта із тонко обробленого золота.
Фахівці взяли зразки і протестували їх мас-спектрометром: незважаючи на сильну корозію, результати підтвердили походження матеріалу, розповідає ScienceAlert. Таким чином, ці предмети, датовані приблизно 1400 – 1200 роками до нашої ери, стали першими артефактами з метеоритного заліза на Піренейському півострові, виготовленими у пізню бронзову добу, ще до широкого використання земного заліза.
Скарб складається з 66 предметів: мисок, браслетів, пляшок, амулетів та золотих прикрас, включно з трьома срібними пляшками, залізним браслетом та бурштиново-золотою ґудзиком. Загальна вага золота 10 кілограмів, що робить колекцію однією з найважливіших доісторичних скарбниць Європи.
Дивіться також Європа на будь-який смак: куди їдуть українці, щоб знайти той самий неймовірний відпочинок
Але Вільєна – це не лише скарб. Історичний центр міста зосереджений навколо замку Аталайя, побудованого наприкінці 12 століття як укріплення для мусульманського населення. Туристи відзначають чудові екскурсії та мальовничі види з оглядових веж. Також варто відвідати готичні церкви, вузькі вулички та білі будинки старого кварталу, санктуарій Nuestra Señora de Virtudes на околицях міста та природний парк Las Salinas.
Що ще цікавого побачити туристам в Іспанії?
Відвідайте приховану перлину Іспанії, про яку мало хто знає. Мова йде про історичний центр Кудільєро, який вражає красивими вузькими вуличками й типовими астурійськими будинками з барвистими фасадами та балконами, прикрашеними квітами.
Або ж, де в Іспанії весна розквітає яскравіше, ніж будь-де. Це містечко Кастельйон-де-ла-Плана, яке ідеально підходить для короткої міської подорожі: вузькі вулички, площі з фонтанами, будівлі з теплого каменю та барокові фасади створюють відчуття затишку. Місто зберегло автентичність і не перевантажене туристами, як інші популярні курорти.
Часті питання
Яка історія пов'язана зі Скарбом Вільєни?
Скарб Вільєни – це колекція понад 60 золотих предметів бронзової доби, яку було знайдено в 1963 році поблизу міста Вільєна в Іспанії. Нещодавно вчені виявили, що два предмети колекції зроблені з заліза, що впало з космосу, що є першими артефактами з метеоритного заліза на Піренейському півострові, виготовленими у пізню бронзову добу.
Які цікаві місця можна відвідати у Вільєні, окрім Скарбу?
У Вільєні туристи можуть відвідати історичний центр міста з замком Аталайя, готичні церкви, вузькі вулички та білі будинки старого кварталу. Також варто побачити санктуарій Nuestra Señora de Virtudes та природний парк Las Salinas.
Що робить Скарб Вільєни особливим у Європі?
Скарб Вільєни є однією з найважливіших доісторичних скарбниць Європи завдяки його складу, який включає 66 предметів, зокрема золоті прикраси вагою 10 кілограмів, та рідкісні артефакти з метеоритного заліза.