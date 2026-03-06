В мире существует множество сокровищ, и каждый из них имеет свою уникальную историю. Один из таких расположен в маленьком испанском городке, не менее ценный, но никто не ожидал, что одна его часть прибыла прямо из космоса, рассказывает Daily Mail.
В каком маленьком испанском городке скрывается 3-тысячелетний клад?
В Испании легко найти историю: от старого города в Севилье до старейшего ресторана мира в Мадриде. И городок Вильена в провинции Аликанте не исключение. Именно здесь расположен Сокровище Вильены – коллекция более 60 золотых предметов бронзового века, которым около 3 000 лет.
Как выглядит Сокровище Вильены / фото ResearchGate
Открытый в 1963 году рабочими вблизи города, он до сих пор хранится в Археологическом музее Вильены. Недавно ученые обнаружили, что два предмета коллекции сделаны из железа, что упавшего из космоса. Остальные из тонко обработанного золота.
Специалисты взяли образцы и протестировали их масс-спектрометром: несмотря на сильную коррозию, результаты подтвердили происхождение материала, рассказывает ScienceAlert. Таким образом, эти предметы, датированы примерно 1400 – 1200 годами до нашей эры, стали первыми артефактами из метеоритного железа на Пиренейском полуострове, изготовленными в поздний бронзовый век, еще до широкого использования земного железа.
Сокровище состоит из 66 предметов: мисок, браслетов, бутылок, амулетов и золотых украшений, включая три серебряные бутылки, железным браслетом и янтарно-золотой пуговицей. Общий вес золота 10 килограммов, что делает коллекцию одной из важнейших доисторических сокровищниц Европы.
Но Вильена – это не только сокровище. Исторический центр города сосредоточен вокруг замка Аталайя, построенного в конце 12 века как укрепление для мусульманского населения. Туристы отмечают замечательные экскурсии и живописные виды со смотровых башен. Также стоит посетить готические церкви, узкие улочки и белые дома старого квартала, санктуарий Nuestra Señora de Virtudes в окрестностях города и природный парк Las Salinas.
Что еще интересного увидеть туристам в Испании?
Посетите скрытую жемчужину Испании, о которой мало кто знает. Речь идет об историческом центре Кудильеро, который поражает красивыми узкими улочками и типичными астурийскими домами с красочными фасадами и балконами, украшенными цветами.
Или же, где в Испании весна расцветает ярче, чем где-либо. Это городок Кастельон-де-ла-Плана, который идеально подходит для короткого городского путешествия: узкие улочки, площади с фонтанами, здания из теплого камня и барочные фасады создают ощущение уюта. Город сохранил аутентичность и не перегружен туристами, как другие популярные курорты.