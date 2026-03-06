У світі існує безліч скарбів, і кожен із них має свою унікальну історію. Один із таких розташований у маленькому іспанському містечку, не менш цінний, але ніхто не очікував, що одна його частина прибула прямо з космосу, розповідає Daily Mail.

В якому маленькому іспанському містечку приховується 3-тисячолітній скарб?

В Іспанії легко знайти історію: від старого міста в Севільї до найстарішого ресторану світу у Мадриді. І містечко Вільєна в провінції Аліканте не виняток. Саме тут розташований Скарб Вільєни – колекція понад 60 золотих предметів бронзової доби, яким близько 3 000 років.



Як виглядає Скарб Вільєни / фото ResearchGate

Відкритий у 1963 році робітниками поблизу міста, він й досі зберігається в Археологічному музеї Вільєни. Нещодавно вчені виявили, що два предмети колекції зроблені з заліза, що впало з космосу. Решта із тонко обробленого золота.

Фахівці взяли зразки і протестували їх мас-спектрометром: незважаючи на сильну корозію, результати підтвердили походження матеріалу, розповідає ScienceAlert. Таким чином, ці предмети, датовані приблизно 1400 – 1200 роками до нашої ери, стали першими артефактами з метеоритного заліза на Піренейському півострові, виготовленими у пізню бронзову добу, ще до широкого використання земного заліза.

Скарб складається з 66 предметів: мисок, браслетів, пляшок, амулетів та золотих прикрас, включно з трьома срібними пляшками, залізним браслетом та бурштиново-золотою ґудзиком. Загальна вага золота 10 кілограмів, що робить колекцію однією з найважливіших доісторичних скарбниць Європи.

Але Вільєна – це не лише скарб. Історичний центр міста зосереджений навколо замку Аталайя, побудованого наприкінці 12 століття як укріплення для мусульманського населення. Туристи відзначають чудові екскурсії та мальовничі види з оглядових веж. Також варто відвідати готичні церкви, вузькі вулички та білі будинки старого кварталу, санктуарій Nuestra Señora de Virtudes на околицях міста та природний парк Las Salinas.

