Однак проблема полягає в тому, що у розпал сезону ці місця переповнені людьми настільки, що насолодитися атмосферою буває складно, пише Travel Off Path.

Читайте також Усього 2,5 години від Мілану і ви потрапляєте у казку: українка показала дивовижне місце

Для тих, кому хочеться тієї ж краси, але без натовпів туристів, варто звернути увагу на інші, не менш ефектніші локації.

Куди поїхати у Хорватії замість Дубровника?

Макарська

Це затишне курортне місто на узбережжі, яке поєднує море і гори, яке розташоване між масивом Біоково та Адріатикою.

Старе місто тут досить спокійне та автентичне, з вузькими вуличками, кам’яними будинками та невеликими площами без натовпів. А от ввечері набережна оживає – відкриваються бари, ресторани і кафе з видом на море.

Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче тиші вдень та приємної атмосфери ввечері.

Ровінь

Місто часто порівнюють з Італією, оскільки воно має характерну венеціанську атмосферу: кольорові будинки, вузькі вулички та затишні дворики з ресторанами.

Над містом височіє церква Святої Євфимії, з якої відкривається красивий вид на море. Колись Ровінь був частиною Венеціанської республіки, тож це зараз можна простежити в архітектурі чи кухні. У літню пору тут буває досить людно, проте атмосфера набагато спокійніша, ніж у Дубровнику.

Острів Корчула

Його називають часто «міні-Дубровником». Тут є старовинні мури, вузькі кам’яні вулички та історична забудова, але без великих туристичних потоків.

Острів відомий не лише красивою архітектурою, але й природою: чистими пляжами, затишними бухтами та зеленими ландшафтами. Це чудове місце для спокійного відпочинку чи велопрогулянок.

Острів Црес

Такий варіант підійде для тих, хто хоче максимально втекти від цивілізації, оскільки це один з найбільш диких та малолюдних островів Хорватії.

Особливість острова полягає у зелених лісах та прихованих бухтах. Тут теж є багато вузьких вуличок, історичних будівель, які огортає спокійна атмосфера.

Вараждин

Місто розташоване ближче до Центральної Європи, тому тут панує автро-угорська естетика з бароковими палацами, витонченими фасадами та акуратними вулицями.

Старе місто виглядає елегантно, а головною окрасою є замок, оточений ровом. Колись Вараждин був навіть столицею Хорватії.

Українська блогерка Юлія Беркута розповіла туристам кілька порад у своєму інстаграмі, які стосуються Хорватії. Вона не радить обирати великі готелі та популярні курорти, якщо хочетья спокою. Натомість краще звернути увагу на віддалені села й невеликі містечка, де менше туристів, більше автентичної атмосфери, а апартаменти біля моря можуть бути затишнішими за стандартний готель.

Крім того, слід звернути увагу на те, що більшість пляжів у Хорватії кам'янисті, тому ходити босоніж може бути незручно, а інколи навіть небезпечно. Тому для відпочинку варто обов'язково взяти взуття.

Куди ще поїхати у Європі?

Іспанське місто Більбао туристи оминають, обираючи туристичну Барселону чи Мадрид. Місто відоме своєю баскською культурою, унікальною архітектурою та мистецтвом світового рівня. Головною його візитівкою став Музей Гуггенхайма – футуристична будівля, спроєктована архітектором Френком Гері.

Серед популярних локацій:

міст Субісірі

фунікулер Артксанда з панорамними видами

Біскайський міст – унікальна споруда, що входить до спадщини ЮНЕСКО.

Також туристам радять звернути увагу на Валенсію. Це третє за величиною місто Іспанії розташоване на східному узбережжі Піренейського півострова.

Одна з головних візитівок міста – комплекс Місто науки та мистецтв, збудований у старому руслі річки Турія.

Тут розташовані:

Палац мистецтв "Королева Софія";

Музей науки "Принц Філіп";

Океанографічний музей.

Серед інших знакових місць – Валенсійські ворота та 15 мостів, що стали символом міста.

Місто тішить кліматом – тут близько 300 сонячних днів на рік і лише близько 20 дощових. Саме в цьому місті з’явилася паелья, тож туристам обов’язково варто її спробувати.