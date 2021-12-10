Ryanair відкриває польоти зі Львова до ще одного міста Німеччини: розклад та ціни

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала новий напрямок зі Львова. Літатиме до німецького міста Нюрнберг.

Наразі лоукостер виконує польоти за 23 напрямками з міста Лева.

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Ryanair відкриває польоти зі Львова до Нюрнберга

Так, перший політ зі Львова до Нюрнберга заплановано на 30 березня 2022 року.

Розклад рейсів

Львів 14:50, 23:05 – Нюрнберг 15:35, 23:50;

14:50, 23:05 – 15:35, 23:50; Нюрнберг 11:40, 19:55 – Львів 14:25, 22:40.

Рейси виконуватимуться літаками дочірньої авіакомпанії Malta Air двічі на тиждень – щосереди та неділі.

Вартість авіаквитків

Ціни на квитки за новим напрямком розпочинаються від 19.9 євро в один бік та від 39.9 євро в обидва.

Найдешевші тарифи передбачають перевезення лише маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

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Лоукостер вирішив відмовитись від лістинга на Лондонській фондовій біржі;

З листопада Ryanair почав виконувати польоти за 6 новими маршрутами зі Львова;

Вже цієї зими авіаперевізник відкриє 250 нових напрямків, зокрема до Європи, Північної Африки та Близького Сходу;

Крім того, лоукостер Ryanair відкрив продаж на новий напрямок до Італії. Тепер українці зможуть полетіти з Одеси до Венеції.

Анонс нового напрямку пов'язаний з відкриттям бази Ryanair в аеропорту Нюрнберга, яка стане восьмою базою авіакомпанії в Німеччині.