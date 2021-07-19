Турцию могут закрыть для туристов: власти страны назвали причину

Турция считается одним из самых популярных направлений для путешествий, в том числе и среди украинцев. Однако сейчас власти страны могут закрыть границы для туристов.

Такое решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом из-за штамма "Дельта". Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя в эфире телеканала CNN Turk, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне.

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Впрочем, такой вопрос есть, но пока на повестке дня не был вынесен.

Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако насчет международных авиарейсов учитывается ситуация по всей стране, – заявил он.

По его словам, сейчас "все идет хорошо".

По данным Worldometer, по состоянию на 19 июля 2021 года в Турции обнаружено 5 529 719 случаев заражения коронавирусом, из них 50 554 летальных.

Количество случаев заражения штаммом "Дельта" в стране выросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.

Условия въезда в Турцию

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19 с 17 мая страна решила завершить локдаун. Уже с 15 мая власти Турции отменили требование ПЦР-тестов для авиапассажиров, которые летят из Украины. Однако с 1 июня вернули требование ПЦР-тестов для украинских туристов.

Для въезда в страну нужно:

за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции (ее напечатать или сохранить на смартфон для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, потому что на ее основе автоматически генерироваться HES-код)

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию

также туристы могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов

результаты тестирования могут не оказывать те, кто прошел полный курс вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней), и те, кто могут предоставить справку о том, что в последние полгода переболели коронавирусом.

Отметим, ранее в Турции для туристов после 5 лет реставрационных работ открылся Монастырь Сумела.