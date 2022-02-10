SkyUp запускает рейсы из Одессы по популярному курортному направлению

Авиакомпании постоянно запускают новые рейсы. Украинский лоукостер SkyUp Airlines – не исключение!

В частности, он заявил об открытии еще одного направления из Одессы.

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SkyUp запускает полеты из Одессы в Тирану

Так, авиаперевозчик начнет совершать полеты в столицу Албании – Тирану.

Первый рейс намечен на 31 мая 2022 года. Как отмечается, частота полетов будет составлять один раз в неделю – каждый вторник.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании. Цены на них начинаются от 83 евро в одну сторону.

SkyUp Airlines: последние новости

Авиакомпания SkyUp получила разрешение на выполнение полетов из Киева в итальянский город Ольбия, что на острове Сардиния;

Авиаперевозчик анонсировал запуск новых регулярных рейсов из Харькова в города Испании, Грузии, Словакии, Болгарии, Греции, Кипр, Чехии, Италии, Израиля, Черногории и Албании;

Также SkyUp анонсировал открытие нового маршрута из Запорожья, а еще в 2022 году авиаперевозчик откроет полеты из разных городов Украины в Испанию, Австрию и Грецию;

Кроме того, Госавиаслужба Украины разрешила SkyUp Airlines выполнять новые рейсы из Львова и Киева в ряд восточных стран – Королевство Саудовская Аравия и Таджикистан.