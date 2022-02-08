Лоукостер открывает прямые рейсы в города солнечной Греции.
Интересно SkyUp сменил бесплатный сервис на регулярных рейсах: что следует знать пассажирам
SkyUp открывает три новых рейса из Одессы в Грецию
Так, улететь из Одессы в Грецию можно будет уже с конца мая 2022 года. В частности:
- Одесса – Афины: с 27 мая, по пятницам;
- Одесса – Корфу: с 28 мая, по субботам;
- Одесса – Салоники: с 1 июня, каждую среду.
Билеты по этим направлениям уже в продаже на официальном сайте авиакомпании. Их стоимость варьируется от 1 до 3 тысяч гривен.