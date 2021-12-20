В 2022 году авиаперевозчик будет совершать полеты в Испанию, Австрию и Грецию.
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6 новых направлений SkyUp из Украины
- Львов – Мадрид с 28 марта;
- Львов – Вена с 22 апреля;
- Львов – Валенсия с 22 апреля;
- Львов – Салоники с 28 мая;
- Харьков – Корфу с 28 мая;
- Запорожье – Родос с 27 мая.
Рейсы из Львова
Со Львова в Мадрид SkyUp сначала будет летать один раз в неделю – по понедельникам, а уже со 2 июня еще и в четверг.
Первый рейс по направлению Львов – Вена запланирован на 22 апреля 2022 года с частотой полетов дважды в неделю – каждый вторник и пятницу.
Так же, каждый вторник и пятницу, с 22 апреля можно будет улететь из Львова в Валенсию.
С 28 мая 2022 года лоукостер выйдет на новое направление Львов – Салоники. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – каждую среду и субботу.
Рейсы Харьков – Корфу
Прямые перелеты из Харькова на Корфу авиаперевозчик начнет выполнять с 28 мая. Частота полетов будет составлять один раз в неделю – каждую субботу.
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Рейсы Запорожье – Родос
Первый полет из Запорожья на Родос SkyUp намерен совершить 28 мая 2022 года. Сначала будет летать один раз в неделю – по субботам.
Напомним, ранее SkyUp Airlines обновил правила изменения даты вылета. Новые функции будут доступны для пассажиров, купивших билеты по тарифу Standard или Flex.