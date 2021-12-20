В 2022 году авиаперевозчик будет совершать полеты в Испанию, Австрию и Грецию.

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6 новых направлений SkyUp из Украины

Львов – Мадрид с 28 марта; Львов – Вена с 22 апреля; Львов – Валенсия с 22 апреля; Львов – Салоники с 28 мая; Харьков – Корфу с 28 мая; Запорожье – Родос с 27 мая.

Рейсы из Львова

Со Львова в Мадрид SkyUp сначала будет летать один раз в неделю – по понедельникам, а уже со 2 июня еще и в четверг.

Первый рейс по направлению Львов – Вена запланирован на 22 апреля 2022 года с частотой полетов дважды в неделю – каждый вторник и пятницу.

Так же, каждый вторник и пятницу, с 22 апреля можно будет улететь из Львова в Валенсию.

С 28 мая 2022 года лоукостер выйдет на новое направление Львов – Салоники. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – каждую среду и субботу.

Интересно! Ранее авиакомпания SkyUp Airlines заявила о запуске 3 новых международных направлений в 2022 году. Будет летать из Львова в Аликанте и Маскат, а также по направлению Киев – Маскат.

Рейсы Харьков – Корфу

Прямые перелеты из Харькова на Корфу авиаперевозчик начнет выполнять с 28 мая. Частота полетов будет составлять один раз в неделю – каждую субботу.

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Рейсы Запорожье – Родос

Первый полет из Запорожья на Родос SkyUp намерен совершить 28 мая 2022 года. Сначала будет летать один раз в неделю – по субботам.

Напомним, ранее SkyUp Airlines обновил правила изменения даты вылета. Новые функции будут доступны для пассажиров, купивших билеты по тарифу Standard или Flex.