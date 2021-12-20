У 2022 році авіаперевізник здійснюватиме польоти до Іспанії, Австрії та Греції.

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6 нових напрямків SkyUp з України

Львів – Мадрид з 28 березня; Львів – Відень з 22 квітня; Львів – Валенсія з 22 квітня; Львів – Салоніки з 28 травня; Харків – Корфу з 28 травня; Запоріжжя – Родос з 27 травня.

Рейси зі Львова

Зі Львова до Мадриду SkyUp спочатку літатиме один раз на тиждень щопонеділка, а вже з 2 червня ще й в четвер.

Перший рейс за напрямком Львів – Відень заплановано на 22 квітня 2022 року з частотою польотів двічі на тиждень – щовівторка та п'ятниці.

Так само, щовівторка і п'ятниці, з 22 квітня можна буде полетіти зі Львова до Валенсії.

З 28 травня 2022 року лоукостер вийде на новий напрямок Львів – Салоніки. Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – щосереди та суботи.

Цікаво! Раніше авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про запуск 3 нових міжнародних напрямків у 2022 році. Літатиме зі Львова до Аліканте та Маскату, а також за напрямком Київ – Маскат.

Рейси Харків – Корфу

Прямі перельоти з Харкова на Корфу авіаперевізник почне виконувати з 28 травня. Частота польотів становитиме один раз на тиждень – щосуботи.

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Рейси Запоріжжя – Родос

Перший політ з Запоріжжя на Родос SkyUp має намір виконати 28 травня 2022 року. Спочатку літатиме один раз на тиждень – щосуботи.

Зауважимо, раніше SkyUp Airlines оновив правила зміни дати вильоту. Нові функції будуть доступні для пасажирів, які придбали квитки за тарифом Standard або Flex.