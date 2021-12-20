У 2022 році авіаперевізник здійснюватиме польоти до Іспанії, Австрії та Греції.
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6 нових напрямків SkyUp з України
- Львів – Мадрид з 28 березня;
- Львів – Відень з 22 квітня;
- Львів – Валенсія з 22 квітня;
- Львів – Салоніки з 28 травня;
- Харків – Корфу з 28 травня;
- Запоріжжя – Родос з 27 травня.
Рейси зі Львова
Зі Львова до Мадриду SkyUp спочатку літатиме один раз на тиждень щопонеділка, а вже з 2 червня ще й в четвер.
Перший рейс за напрямком Львів – Відень заплановано на 22 квітня 2022 року з частотою польотів двічі на тиждень – щовівторка та п'ятниці.
Так само, щовівторка і п'ятниці, з 22 квітня можна буде полетіти зі Львова до Валенсії.
З 28 травня 2022 року лоукостер вийде на новий напрямок Львів – Салоніки. Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – щосереди та суботи.
Рейси Харків – Корфу
Прямі перельоти з Харкова на Корфу авіаперевізник почне виконувати з 28 травня. Частота польотів становитиме один раз на тиждень – щосуботи.
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Перший політ з Запоріжжя на Родос SkyUp має намір виконати 28 травня 2022 року. Спочатку літатиме один раз на тиждень – щосуботи.
Зауважимо, раніше SkyUp Airlines оновив правила зміни дати вильоту. Нові функції будуть доступні для пасажирів, які придбали квитки за тарифом Standard або Flex.