В пресс-службе авиакомпании напомнили, что из этого украинского города можно улететь в Испанию, Кипр, Грузию, Чехию, Болгарию, Италию, Грецию, Черногорию и Албанию.
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SkyUp запускает рейсы на Родос из Запорожья
SkyUp Airlines анонсирует открытие рейсов из Запорожья на греческий остров Родос,
– говорится в сообщении.
Первый рейс намечен на 27 мая 2022 года.
Частота полетов составит один раз в неделю – каждую пятницу, а обратный рейс – в субботу.
Стоимость билетов
- Запорожье – Родос от 3 152 гривен;
- Родос – Запорожье от 3 326 гривен.
Самые дешевые билеты предполагают перевозку только ручной клади размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.
Условия въезда в Грецию
С 19 декабря все посетители, путешествующие в страну, в дополнение к сертификату о полной вакцинации обязаны предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия или антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.
Также въезд возможен при предъявлении справки о перенесенной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста и действующей в течение 180 дней после него.
Обязательно заполнение специальной формы PLF за 24 часа до пересечения границы. Кроме того, каждому прибывшему в Грецию будет проведено экспресс-тестирование.