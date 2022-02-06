Отныне ее нужно покупать в бутылках, или просить бортпроводника принести бесплатную воду в стакане.

Интересно SkyUp продает дешевые билеты из Украины в популярный город Израиля: детали предложения

SkyUp изменил бесплатный сервис по раздаче воды на регулярных рейсах

Так, до введения изменений стюардессы лоукостера SkyUp катили по салону самолета тележку с бутилированной водой, разливали ее в стаканы и выдавали пассажирам. Теперь такой сервис будет только на чартерных рейсах.

Согласно объяснению SkyUp, изменение сервиса на регулярных рейсах позволило оптимизировать время обслуживания пассажиров и ускорить процесс выдачи платных заказов.

Обратите внимание! Это нововведение полностью соответствует украинским правилам воздушных перевозок и обслуживанию пассажиров и багажа. Авиаперевозчик должен предоставить бесплатную воду, но только по запросу пассажира.

Бортпроводники не выдают бесплатную воду по запросу

Некоторые пассажиры утверждают, что по просьбе принести бесплатный стакан воды, бортпроводники не выдают его и предлагают приобрести бутилированную.

Издание отмечает, что, если это действительно так, и персонал SkyUp не выдает бесплатно воду на запрос, то это нарушение. Впрочем, такие действия могут являться результатом непонимания правил отдельных бортпроводников.