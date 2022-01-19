Забронировать билеты можно на официальном сайте авиакомпании Skyup.aero. Также рекомендуем пользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua и Kiwi.

Читайте также SkyUp запускает новые рейсы из Львова и Киева: куда будет летать

SkyUp продает дешевые билеты из Украины в Тель-Авив.

Так, в системе бронирования SkyUp Arilines появились дешевые билеты из Украины в Тель-Авив. Улететь можно из Киева с января по март включительно. Кроме того, есть интересные варианты из Харькова, Одессы и Львова.

Самые дешевые авиабилеты в Тель-Авив можно приобрести по цене от 40 евро (1 252 гривны) в одну сторону и от 88 евро (2 769 гривен) в обе.

Направления и тарифы:

Киев – Тель-Авив – Киев от 88 евро;

от 88 евро; Харьков – Тель-Авив – Харьков от 120 евро;

от 120 евро; Одесса – Тель-Авив – Одесса от 150 евро;

от 150 евро; Львов – Тель-Авив – Львов от 206 евро.

Базовый тариф авиакомпании предусматривает ручную кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.

Пример бронирования билетов Киев – Тель-Авив – Киев на сайте SkyUp:

Обратите внимание! С 28 декабря 2021 года авиакомпания SkyUp Airlines начала чартерные полеты из Киева на курортный остров Шри-Ланка.