Полеты будут осуществляться из киевского аэропорта "Борисполь" в город Хамбантота (Международный аэропорт Маттала Раджапакса (HRI). Как известно, этот аэродром имеет наиболее выгодное расположение для посещения курортов Шри-Ланки.

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SkyUp открыла рейсы из Киева на Шри-Ланку

Так, полететь из столицы Украины на остров Шри-Ланка можно будет 4 раза в неделю – каждую среду, четверг, субботу и воскресенье.

Перелет будет продолжаться 10 часов 40 минут с технической остановкой в ​​аэропорту Шарджи, ОАЭ.

Полетная программа будет предусматривать только опцию 10-дневного round-trip с вылетом из Киева и продлиться до 17 марта 2022 года,

– говорится в сообщении.

Тарифы и цены

Для бронирования доступны билеты по тарифам Basic и Standart.

Тариф Basic предусматривает одну единицу ручной клади до 9 килограммов и регистрацию на рейс за 48 часов до вылета.

С тарифом Standard можно взять две единицы ручной клади до 9 и 5 килограммов, багаж до 23 килограммов и регистрация на рейс за 15 дней до вылета. Также действует скидка 10% на покупку питания, дополнительный багаж и выбор мест.

Киев – Хамбантота – Киев : от 13 317 гривен без багажа

: от 13 317 гривен Киев – Хамбантота – Киев: от 15 495 гривен с багажом

​Пример бронирования на новый рейс SkyUp:

Условия въезда на Шри-Ланку

Как сообщает консульская служба МИД Украины, Шри-Ланка позволяет украинским туристам въезд без карантина, если они прошли полную вакцинацию от COVID-19 и с момента получения последней прививки прошло 14 дней. Также вакцинированным туристам понадобится:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки в самолет;

до 31 декабря 2021 года обязательно оформить международный медицинский страховой полис с покрытием лечения COVID-19, а уже с 1 января 2022 года местный медицинский страховой полис с покрытием лечения COVID-19;

туристическая виза на 30 дней должна быть оформлена исключительно онлайн на сайте eta.gov.lk;

декларация здоровья (HDF): до вылета следует обязательно заполнить форму на каждого туриста и скачать соответствующие документы. После заполнения вы получите уникальный QR код для предъявления в аэропорту.

Невакцинированным туристам необходимо сдать ПЦР-тест по прилету. Также предусмотрено 14 дней в отеле уровня 1 "Safe and Secure". На 12-й день пребывания следует пройти повторный ПЦР-тест, если результат отрицательный – снимаются карантинные ограничения и разрешено свободное передвижение.

Обратите внимание! Детальнее с правилами въезда в конкретную страну для украинцев можно ознакомиться на специальном сайте консульской службы МИД Украины.

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