Польоти здійснюватимуться з київського аеропорту "Бориспіль" до міста Хамбантота (Міжнародний аеропорт Маттала Раджапакса (HRI). Як відомо, цей аеродром має найбільш вигідне розташування для відвідування курортів Шрі-Ланки.

Читайте також Від 79 євро у два боки: SkyUp продає дешеві квитки із Києва до Тбілісі

SkyUp відкрила рейси з Києва на Шрі-Ланку

Так, полетіти зі столиці України на острів Шрі-Ланка можна буде 4 рази на тиждень – щосереди, четверга, суботи та неділі.

Переліт триватиме 10 годин 40 хвилин з технічною зупинкою в аеропорту Шарджі, ОАЕ.

Польотна програма передбачатиме лише опцію 10-денного round-trip з вильотом з Києва і триватиме до 17 березня 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

Тарифи та ціни

Для бронювання доступні квитки за тарифами Basic та Standart.

Тариф Basic передбачає одну одиницю ручної поклажі до 9 кілограмів та реєстрацію на рейс за 48 годин до вильоту.

З тарифом Standard можна взяти з собою дві одиниці ручної поклажі до 9 та 5 кілограмів, багаж до 23 кілограмів та реєстрація на рейс за 15 днів до вильоту. Також діє знижка 10% на придбання харчування, додаткового багажу та вибору місць.

Київ – Хамбантота – Київ : від 13 317 гривень без багажу

: від 13 317 гривень Київ – Хамбантота – Київ: від 15 495 гривень з багажем

​Приклад бронювання на новий рейс SkyUp:

Умови в'їзду на Шрі-Ланку

Як повідомляє консульська служба МЗС України, Шрі-Ланка дозволяє українським туристам в'їзд без карантину, якщо вони пройшли повну вакцинацію від COVID-19 і з моменту отримання останнього щеплення пройшло 14 днів. Також вакцинованим туристам знадобиться:

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до посадки в літак;

до 31 грудня 2021 року обов'язково потрібно оформити міжнародний медичний страховий поліс з покриттям лікування COVID-19, а вже з 1 січня 2022 року місцевий медичний страховий поліс з покриттям лікування COVID-19;

туристична віза на 30 днів має бути оформлена винятково онлайн на сайті eta.gov.lk;

декларація здоров'я (HDF): до вильоту слід обов'язково заповнити форму на кожного туриста та завантажити відповідні документи. Після заповнення ви отримаєте унікальний QR-код для пред'явлення в аеропорту.

Невакцинованим туристам необхідно здати ПЛР-тест по прильоту. Також передбачено 14 днів у готелі рівня 1 "Safe and Secure". На 12-й день перебування слід пройти повторний ПЛР-тест, якщо результат негативний – знімаються карантинні обмеження й дозволено вільне пересування.

Зверніть увагу! Детальніше з правилами в'їзду в конкретну країну для українців можна ознайомитись на спеціальному сайті консульської служби МЗС України.

COVID-19 на Шрі-Ланці: останні дані