Що ж, тепер і в українців є можливість вигідно полетіти до столиці цієї колоритної країни – Тбілісі. Українська авіакомпанія SkyUp Airlines пропонує дешеві тарифи на прямі перельоти до Грузії.
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SkyUp продає дешеві квитки до Грузії
Так, авіаквитки з Києва до Тбілісі можна придбати за ціною від 39 євро (1 199 гривень) в один бік та від 79 євро (2 413 гривень) в обидва. Дешеві квитки є на різні дати в січні – грудні 2022 року.
Квитки за найдешевшими тарифами передбачають лише ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів. Щоб перевезти гірськолижний інвентар, доведеться заплатити від 31 євро (953 гривень) в один бік.
Приклад бронювання квитків Київ – Тбілісі:
Забронювати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії Skyup.aero. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.
Умови в'їзду до Грузії
Як повідомляє консульська служба МЗС України, потрібен повний курс вакцинації. Їхати до Грузії необхідно із видрукованою довідкою, оскільки у додатку "Дія" сертифікат не зчитується.
COVID-19 в Грузії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 28 грудня 2021 року в Грузії виявлено 928 030 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 13 646 летальних;
- Водночас 888 022 особи побороли хворобу.