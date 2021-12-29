Що ж, тепер і в українців є можливість вигідно полетіти до столиці цієї колоритної країни – Тбілісі. Українська авіакомпанія SkyUp Airlines пропонує дешеві тарифи на прямі перельоти до Грузії.

Цікаво SkyUp анонсувала новорічні акції: як отримати знижки та подарунки

SkyUp продає дешеві квитки до Грузії

Так, авіаквитки з Києва до Тбілісі можна придбати за ціною від 39 євро (1 199 гривень) в один бік та від 79 євро (2 413 гривень) в обидва. Дешеві квитки є на різні дати в січні – грудні 2022 року.

Квитки за найдешевшими тарифами передбачають лише ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів. Щоб перевезти гірськолижний інвентар, доведеться заплатити від 31 євро (953 гривень) в один бік.

Приклад бронювання квитків Київ – Тбілісі:

Забронювати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії Skyup.aero. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

Читайте також! В Грузії потрібно виконати безліч речей, адже тоді мандрівка буде не такою незабутньою, як могла б. Тож, ділимося добіркою з 5 цікавими локаціями країни, які слід відвідати, та ідеями, чим тут зайнятися.

Умови в'їзду до Грузії

Як повідомляє консульська служба МЗС України, потрібен повний курс вакцинації. Їхати до Грузії необхідно із видрукованою довідкою, оскільки у додатку "Дія" сертифікат не зчитується.

Невакцинованим потрібно мати при собі негативний ПЛР-тест, проведений не більш ніж за 72 години до поїздки. На 3-й день таким туристам доведеться пройти повторний тест власним коштом. Особи віком до 10 років звільняються від ПЛР-тестування до візиту в Грузію та проведення повторного тесту по прибутті. Крім того, перед перетином кордону країни необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів та контактні дані. Зверніть увагу Зимові курорти Грузії відкривають сезон: що потрібно знати туристам

COVID-19 в Грузії: останні дані