В цьому мальовничому куточку планети потрібно виконати безліч речей, адже тоді ваша мандрівка буде не такою незабутньою, як могла б. Тож, ділимося цікавими локаціями Грузії, які слід відвідати, та ідеями, чим тут зайнятися.

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5 речей, які має зробити кожен турист у Грузії

Здійснити похід до церкви Гергетської Трійці

Коли перебуваєш на висоті 2 170 метрів, а навколо величні вершини з маленькими поселеннями внизу, розумієш, що це те місце, де відчуваєш справжню силу природи. Саме на такій висоті, біля підніжжя гори Казбек, розташована Гергетська церква, що була зведена у XIV столітті.



Церква Гергетської Трійці / Фото iStock

Ще однією причиною для підйому – є мальовничий пейзаж на місто Казбегі, який відкривається зверху. Святиня здається крихітною на фоні величних вершин, але уявити мандрівку до Грузії без її відвідин просто неможливо.

Влаштувати покатушки в Гудаурі

Грузія славиться чималою кількістю гірськолижних курортів, але найвідоміший комплекс країни розташований за 120 кілометрів від Тбілісі. Курорт призначений для активного й екстремального відпочинку, однак це не зупиняє сімейні пари з дітьми.



Гірськолижний курорт Гудаурі / Фото Unsplash

Ті, хто бажають провести спокійні вихідні зупиняються біля схилів гір, де працюють готелі, лазні, ресторани та боулінг. Для інших – обладнано 16 кілометрів трас. Окремі призначені для любителів лижного бігу, а на висоті понад 1,5 кілометра оснащені спуски для шанувальників фрирайду та хелі-скі.

Стати частинкою справжньої Супри

За грузинським прислів'ям, "гості – це Божий дар". Саме так можна описати гостинність у Грузії. Так, як приймають гостей у цій країні, не зустріти більше ніде. Більшість традицій пов'язані зі святами і застіллями, про тамтешнє частування ходять легенди.

У Грузії традицію гостинності уособлює унікальне свято – супра. Це ціла церемонія, що починається з прийому їжі та напоїв, теплих розмов та продовжується піснями, танцями і тостами, які так притаманні грузинам.



У Грузії неодмінно слід побувати на традиційному застіллі супра / Фото iStock

Повірте, побувавши на цій унікальній трапезі, ви подивитеся на грузинів зовсім під іншим кутом – захочеться знову потрапити на щось подібне!

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Скуштувати хінкалі та хачапурі

Яка ж поїздка до Грузії без традиційних страв? Очевидно, потрапивши на справжню супру, на столі будуть представлені знамениті страви країни. Серед них – хінкалі та хачапурі.

Хінкалі – це запашні та соковиті "мішечки", які сподобаються усім, бо кожен зможе обрати для себе ті, що найбільше до вподоби – гостріші м'ясні начинки з особливими спеціями або ж ніжні сирні, що тануть у роті. Річ у тім, що страва настільки популярна, що всі регіони Грузії мають індивідуальні рецепти.



Хінкалі – обов'язкова страва для куштування у Грузії / Фото ShutterStock

Пам'ятайте: їсти хінкалі треба руками. Спершу слід відкусити шматочок, випити бульйон, а потім доїсти все, окрім хвостика, за який тримають цей смачнезний "мішечок" під час трапези.

Щодо хачапурі, то це взагалі окрема сторінка грузинської гастрономії. Хлібець різної форми з великим вмістом сиру підкорить кожного, навіть поціновувачів високої кухні.



Хачапурі є невід'ємною частиною мандрівки до Грузії / Фото ShutterStock

Завітавши до Грузії, можна переконатись, що, як і з хінкалями, у кожному місті та селі є свої рецепти хачапурі, які роблять їх унікальними. Відтак існує щонайменше 10 різновидів цієї страви, а найпопулярнішими вважаються імеретинські, аджарські, мінгрельські, сванські та гурійські. Тож, зверніть на це увагу!

Пройнятися духом Сванетії

Якщо вже згадали про сванські хачапурі, то найкраще їх готують на батьківщині – у Сванетії. Втім, це не єдине, чим славиться регіон. Він вважається найвисокогірнішим регіоном Грузії, краєм тисячі веж та древніх грузинських традицій. Такого діалекту як тут, не почуєте в інших частинах країни, адже сванам притаманна особлива говірка.



Сванетія – край тисячі сванських веж / Фото Getty Images

Проте, ще однією причиною поїздки до Сванетії стають сванські вежі, що занесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є візитівкою цих країв. Здавна вони слугували фортецею для сім'ї, у них переховувались від зовнішніх ворогів. Атмосфера тут особлива, оскільки вежі споруджували в період з 9 по 13 століття, кожна із них – історична пам'ятка, не молодша семи століть.

Безперечно, подорожуючи Грузією, слід зробити набагато більше речей та відвідати безліч локацій, але названі точно потрібно внести у must-do й must-visit перелік!