В этом живописном уголке планеты нужно выполнить множество вещей, ведь тогда ваше путешествие будет не таким незабываемым, как могло бы. Поэтому делимся интересными локациями Грузии, которые следует посетить, и идеями, чем здесь заняться.

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5 вещей, которые должен совершить каждый турист в Грузии

Совершить поход в церковь Гергетской Троицы

Когда находишься на высоте 2170 метров, а вокруг величественные вершины с маленькими поселениями внизу, понимаешь, что это то место, где чувствуешь истинную силу природы. Именно на такой высоте, у подножия горы Казбек, расположена Гергетская церковь, возведенная в XIV веке.



Церковь Гергетской Троицы / Фото iStock

Еще одной причиной для подъема является живописный пейзаж на город Казбеги, который открывается сверху. Святыня кажется крохотной на фоне величественных вершин, но представить путешествие в Грузию без ее посещения просто невозможно.

Устроить покатушки в Гудауре

Грузия славится большим количеством горнолыжных курортов, но самый известный комплекс страны расположен в 120 километрах от Тбилиси. Курорт предназначен для активного и экстремального отдыха, но это не останавливает семейные пары с детьми.



Горнолыжный курорт Гудаури / Фото Unsplash

Желающие провести спокойные выходные останавливаются у склонов гор, где работают отели, бани, рестораны и боулинг. Для других – оборудовано 16 километров трасс. Некоторые предназначены для любителей лыжного бега, а на высоте более 1,5 километра оснащены спуски для поклонников фрирайда и хели-ски.

Стать частицей настоящей Супры

По грузинской пословице, "гости – это Божий дар". Именно так можно описать гостеприимство Грузии. Так, как принимают гостей в этой стране, не встретить больше нигде. Большинство традиций связано с праздниками и застольями, о тамошнем угощении ходят легенды.

В Грузии традицию гостеприимства олицетворяет уникальный праздник – супра. Это целая церемония, которая начинается с приема пищи и напитков, теплых разговоров и продолжается песнями, плясками и тостами, что так присущи грузинам.



В Грузии обязательно следует побывать на традиционном застолье супра / Фото iStock

Поверьте, побывав на этой уникальной трапезе, вы посмотрите на грузин совсем под другим углом – захочется снова попасть на что-то подобное!

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Отведать хинкали и хачапури

Какая поездка в Грузию без традиционных блюд? Очевидно, что попав на настоящую супру, на столе будут представлены знаменитые блюда страны. Среди них – хинкали и хачапури.

Хинкали – это душистые и сочные "мешочки", которые понравятся всем, потому что каждый сможет выбрать для себя наиболее предпочтительные – более острые мясные начинки с особыми специями или же нежные сырные, тающие во рту. Дело в том, что блюдо настолько популярно, что у всех регионов Грузии есть индивидуальные рецепты.



Хинкали – обязательное блюдо для вкушения в Грузии / Фото ShutterStock

Помните: есть хинкали нужно руками. Сначала следует откусить кусочек, выпить бульон, а затем доесть все, кроме хвостика, за который держат этот вкусный "мешочек" во время трапезы.

Что касается хачапури, то это вообще отдельная страница грузинской гастрономии. Хлеб разной формы с большим содержанием сыра покорит каждого, даже ценителей высокой кухни.



Хачапури является неотъемлемой частью путешествия по Грузии / Фото ShutterStock

Посетив Грузию, можно убедиться, что, как и с хинкалями, в каждом городе и селе есть свои рецепты хачапури, которые делают их уникальными. Следовательно, существует не менее 10 разновидностей этого блюда, а самыми популярными считаются имеретинские, аджарские, мингрельские, сванские и гурийские. Поэтому, обратите на это внимание!

Проникнуться духом Сванетии

Если упомянули о сванских хачапури, то лучше всего их готовят на родине – в Сванетии. Впрочем, это не единственное, чем славится регион. Он считается самым высокогорным регионом Грузии, краем тысячи башен и древних грузинских традиций. Такого диалекта как здесь, не услышите в других частях страны, ведь сванам присущ особый говор.



Сванетия – край тысячи сванских башен / Фото Getty Images

Однако еще одной причиной поездки в Сванетию становятся сванские башни, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО и являющиеся визитной карточкой этих краев. Издавна они служили крепостью для семьи, в них прятались от внешних врагов. Атмосфера здесь особенная, поскольку башни воздвигали в период с 9 по 13 века, каждая из них – историческая достопримечательность, не младшая семи веков.

Бесспорно, путешествуя по Грузии, следует сделать гораздо больше вещей и посетить множество локаций, но названые точно нужно внести в must-do и must-visit перечень!