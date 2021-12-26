Українська авіакомпанія SkyUp Arilines вирішила порадувати своїх пасажирів, анонсувавши новорічну акцію. Ви можете написати листа Санті чи взяти участь у рулетці при бронюванні квитків.
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SkySanta: знижки до 50%
Так, написавши лист Санті, ви можете отримати знижку від 10% до 50% на майбутні подорожі. Втім, акція поширюється тільки на рейси до 22 квітня 2022 року.
Умови новорічної акції:
- до 31 грудня перейдіть на сайт skyup.aero та на головній сторінці натисніть "написати листа". У вікні, що відкриється, заповніть форму, вказавши ім'я та прізвище англійською мовою;
- виберіть дату і місто вильоту та прильоту, зазначивши кількість пасажирів у подорожі. Далі перевірте вказану інформацію та натисніть на кнопку "відправити". Після чого на вказану вами електронну адресу прийде лист-підтвердження.
Вже 1 січня 2022 року від Санти прийде лист з іменним промокодом на знижку від 10% до 50% від вартості квитків для майбутньої подорожі. Він поширюватиметься лише на ті дати та напрямок, які були вказані при заповненні. Термін активації промокоду – до 14 січня 2022 року включно.
Приклад листа до Санти:
Christmas surprise від SkyUp
З 22 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року на сайті авіаперевізника проходитиме святковий Christmas surprise, в якому подарунки гарантовані всім.
Як стати учасником
- на етапі бронювання або в особистому кабінеті після придбання квитка ви зможете оформити подарунок за 1 долар. На одне бронювання доступний тільки один подарунок;
- після оплати вам на пошту прийде лист з посиланням, де потрібно натиснути кнопку "отримати сюрприз". Тоді відкриється вікно з рулеткою, покрутивши яку ви отримаєте гарантований приз. Лист з виграшем та інструкцією прийде вам на пошту.
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Так, при бронюванні квитків, заплативши 1 долар, ви отримаєте шанс виграти:
- знижки на квитки (3% або 7%, знижка приходить у вигляді промокоду);
- смачні роли, які автоматично будуть додані до бронювання;
- подарункові сертифікати або знижки від партнерів HURU, Backstage, Sister's Aroma, Brabrabra, Have A Rest.