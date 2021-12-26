Украинская авиакомпания SkyUp Arilines решила порадовать своих пассажиров, анонсировав новогоднюю акцию. Вы можете написать письмо Санте или поучаствовать в рулетке при бронировании билетов.

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SkySanta: скидки до 50%

Так, написав письмо Санте, вы можете получить скидку от 10% до 50% на будущие путешествия. Впрочем, акция распространяется только на рейсы до 22 апреля 2022 года.

Условия новогодней акции:

до 31 декабря перейдите на сайт skyup.aero и на главной странице нажмите "написать письмо". В открывшемся окне заполните форму, указав имя и фамилию на английском языке;

выберите дату и город вылета и прилета, указав количество пассажиров в поездке. Затем проверьте указанную информацию и нажмите кнопку "отправить". После чего на указанный вами электронный адрес придет письмо-подтверждение.

Уже 1 января 2022 года от Санты придет письмо с именным промокодом на скидку от 10% до 50% от стоимости билетов для предстоящего путешествия. Он будет распространяться только на даты и направление, указанные при заполнении. Срок активации промокода – до 14 января 2022 года включительно.

Важно! Количество пассажиров в бронировании по промокоду не может превышать указанного при заполнении формы. Оплатить билеты можно только банковской картой – денежными средствами из личного баланса рассчитаться нельзя.

Пример письма Санте:

Christmas surprise от SkyUp

С 22 декабря 2021 года по 15 января 2022 года на сайте авиаперевозчика будет проходить праздничный Christmas surprise, в котором подарки гарантированы всем.

Как стать участником

на этапе бронирования или в личном кабинете после покупки билета вы сможете оформить подарок за 1 доллар. На одно бронирование доступен только один подарок;

после оплаты вам на почту придет письмо со ссылкой, где нужно нажать кнопку "получить сюрприз". Тогда откроется окно с рулеткой, покрутив которую вы получите гарантированный приз. Письмо с выигрышем и инструкцией придет на почту.

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Так, при бронировании билетов, заплатив 1 доллар, вы получите шанс выиграть: