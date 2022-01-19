Забронювати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії Skyup.aero. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

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SkyUp продає дешеві квитки з України до Тель-Авіва

Так, в системі бронювання SkyUp Arilines з'явилися дешеві квитки з України до Тель-Авіва. Полетіти можна із Києва з січня по березень включно. Крім того, є доступні цікаві варіанти із Харкова, Одеси та Львова.

Найдешевші авіаквитки до Тель-Авіва можна придбати за ціною від 40 євро (1 252 гривні) в один бік та від 88 євро (2 769 гривень) в обидва.

Напрямки та тарифи:

Київ – Тель-Авів – Київ від 88 євро;

від 88 євро; Харків – Тель-Авів – Харків від 120 євро;

від 120 євро; Одеса – Тель-Авів – Одеса від 150 євро;

від 150 євро; Львів – Тель-Авів – Львів від 206 євро.

Базовий тариф авіакомпанії передбачає ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.

Приклад бронювання квитків Київ – Тель-Авів – Київ на сайті SkyUp:

Зверніть увагу! З 28 грудня 2021 року авіакомпанія SkyUp Airlines розпочала чартерні польоти із Києва на курортний острів Шрі-Ланка.