Відповідний наказ було опубліковано на сайті Державіаслужби.
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SkyUp дозволили літати до низки східних країн
Так, лоукостеру SkyUp надали права на виконання польотів зі Львова до Кувейту та Ер-Ріяду, що в Королівстві Саудівська Аравія.
З Києва авіаперевізник зможе полетіти до Душанбе, що в Таджикистані.
Зазначається, що дозволена частота рейсів за напрямком "Львів – Кувейт" становить 4 рази на тиждень, а "Львів – Ер-Ріяд" та "Київ – Душанбе" – двічі на тиждень.
Крім того, Державна авіаційна служба дозволила SkyUp збільшити частоту рейсів на маршруті "Львів – Бахрейн" – з 2 до 5 разів на тиждень, а також "Київ – Бахрейн" – з 2 до 6 раз на тиждень.
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