Лоукостер відкриває прямі рейси до міст сонячної Греції.
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SkyUp відкриває три нові рейси з Одеси до Греції
Так, полетіти з Одеси до Греції можна буде вже з кінця травня 2022 року. Зокрема:
- Одеса – Афіни: з 27 травня, щоп'ятниці;
- Одеса – Корфу: з 28 травня, щосуботи;
- Одеса – Салоніки: з 1 червня, щосереди.
Квитки за цими напрямками вже у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Їх вартість варіюється від 1 до 3 тисяч гривень.