Лоукостер відкриває прямі рейси до міст сонячної Греції.

Цікаво SkyUp змінив безплатний сервіс на регулярних рейсах: що слід знати пасажирам

SkyUp відкриває три нові рейси з Одеси до Греції

Так, полетіти з Одеси до Греції можна буде вже з кінця травня 2022 року. Зокрема:

Одеса – Афіни: з 27 травня, щоп'ятниці; Одеса – Корфу: з 28 травня, щосуботи; Одеса – Салоніки: з 1 червня, щосереди.

Квитки за цими напрямками вже у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Їх вартість варіюється від 1 до 3 тисяч гривень.