Билеты на эти рейсы уже доступны для продажи в авиакассах аэропорта, а также на сайтах skyup.aero и hrk.aerо.
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SkyUp запускает новые рейсы из Харькова
Перевозчик начнет осуществлять регулярные рейсы из Харькова в города Испании, Грузии, Словакии, Болгарии, Греции, Кипра, Чехии, Италии, Израиля, Черногории и Албании.
Авиакомпания skyup.aero анонсировала программу полетов из Харькова на лето 2022 года. В маршрутную сеть вошли 13 регулярных направлений в 11 стран,
– говорится в сообщении.
Новые летние направления из Харькова
- Барселона – с 29 апреля по вторникам и пятницам (от 2 873 гривен);
- Братислава – с 29 апреля по понедельникам и пятницам (от 1 740 гривен);
- Тиват – с 30 апреля по понедельникам, средам и субботам (от 3 355 гривен);
- Ларнака – с 1 мая по воскресеньям (от 2 222 гривен);
- Прага – с 5 мая каждый четверг и воскресенье (от 1 740 гривен);
- Бургас – с 7 мая по вторникам (от 1 882 гривен);
- Ираклион – с 19 мая каждый четверг и воскресенье (от 3 638 гривен);
- Батуми – с 20 мая по вторникам и пятницам (от 2 165 гривен);
- Корфу – с 28 мая по субботам (от 3 439 гривен);
- Салоники – с 28 мая по субботам (от 2 023 гривен)
- Тель-Авив – с 28 мая каждый четверг (от 1 782 гривен);
- Римини – с 1 июня каждую среду (от 2 731 гривны);
- Тирана – с 1 июня каждую среду (от 2 533 гривен).
Стоимость указана за билет в одну сторону без багажа. Обычно самые дешевые билеты авиаперевозчика предполагают перевозку только ручной клади размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.