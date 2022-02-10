Зокрема, він заявив про відкриття ще одного напрямку з Одеси.
Читайте також SkyUp змінив безплатний сервіс на регулярних рейсах: що слід знати пасажирам
SkyUp запускає польоти з Одеси до Тирани
Так, авіаперевізник розпочне здійснювати польоти до столиці Албанії – Тирани.
Перший рейс заплановано на 31 травня 2022 року. Як зазначається, частота польотів складатиме один раз на тиждень – щовівторка.
Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни на них розпочинаються від 83 євро в один бік.
SkyUp Airlines: останні новини
- Авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на виконання польотів з Києва до італійського міста Ольбія, що на острові Сардинія;
- Авіаперевізник анонсував запуск нових регулярних рейсів з Харкова до міст Іспанії, Грузії, Словаччини, Болгарії, Греції, Кіпру, Чехії, Італії, Ізраїлю, Чорногорії та Албанії;
- Також SkyUp анонсував відкриття нового маршруту із Запоріжжя, а ще у 2022 році авіаперевізник відкриє польоти з різних міст України до Іспанії, Австрії та Греції;
- Крім того, Державіаслужба України дозволила SkyUp Airlines виконувати нові рейси зі Львова та Києва до низки східних країн – Королівства Саудівська Аравія й Таджикистану.