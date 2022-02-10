В частности, он заявил об открытии еще одного направления из Одессы.

Читайте также SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах: что следует знать пассажирам

SkyUp запускает полеты из Одессы в Тирану

Так, авиаперевозчик начнет совершать полеты в столицу Албании – Тирану.

Первый рейс намечен на 31 мая 2022 года. Как отмечается, частота полетов будет составлять один раз в неделю – каждый вторник.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании. Цены на них начинаются от 83 евро в одну сторону.

Интересно! Ранее лоукостер SkyUp анонсировал запуск еще 3 новых рейсов из Одессы. Будет летать в города солнечной Греции, в частности, в Афины, Корфу и Салоники.

SkyUp Airlines: последние новости