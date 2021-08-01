Швейцария открылась для украинцев: условия въезда

Мечта любого путешественника – поездка в Швейцарию. Каждый желает увидеть воочию высокие горы и кристально чистые озера.

Что же, власти Швейцарии приняли решение исключить Украину из списка "красных" стран. Поэтому теперь украинцы могут въехать на территорию этого государства.

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С 2 августа 2021 года Украина больше не считается страной риска. Для въезда в Швейцарию из этой страны применяются обычные требования, – говорится в сообщении.

Условия въезда в Швейцарию

Как сообщает консульская служба МИД Украины, в зависимости от типа поездки, возможно, придется:

заполнить электронную декларацию;

предъявить сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней);

отрицательный ПЦР тест, сделанный за 72 часа до въезда;

отрицательный быстрый тест, сделанный за 48 часов до въезда;

отправиться на карантин.

Проверить индивидуальные условия для въезда в Швейцарию можно с помощью интерактивной программы Travelcheck.

Если турист путешествует самолетом, ему следует заранее заполнить въездной форму: https://swissplf.admin.ch/home.

Какие вакцины признает Швейцария

AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield);

Pfizer / BioNtech (Comirnaty);

Johnson & Johnson (Janssen);

Sinovac (CoronaVac);

Moderna (Spikevax);

Sinopharm (BIBP).

По данным Worldometer , по состоянию на 31 июля 2021 года в Швейцарии обнаружены 717 665 случаев заражения коронавирусом, из них 10 906 летальных.

Отметим, ранее Швеция, Финляндия, Португалия и Италия открыли границы для украинцев. Такое решение еще приняли Абу-Даби и Саудовская Аравия. В то же время правительство Исландии и Нидерландов сообщило о введении дополнительных ограничений для туристов.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел сообщили, что сейчас для украинских туристов открыто 124 страны.