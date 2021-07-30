Сейчас в Саудовской Аравии утвержденными есть 4 препараты. Кроме медицинского документа, для въезда необходима туристическая виза.

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Условия для туризма в Саудовской Аравии

С 1 августа страну смогут посетить туристы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Одобренными препаратами являются:

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech.

С 1 августа снимается ограничение на въезд в королевство для обладателей туристических виз, прошедших вакцинацию. Им не нужно будет проходить обязательный карантин,

– говорится в сообщении Минтуризма Саудовской Аравии в Twitter.

Относительно туристических виз: власть этого государства приостанавливала выдачу документов из-за пандемии, сейчас процесс возобновили.

К слову, накануне решение об открытии страны для туризма, компания SkyUp анонсировала 3 рейса из Киева и рейс из Львова в Саудовскую Аравию. Первый состоится уже 3 августа. Частота полетов – два раза в неделю.