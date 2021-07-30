Наразі в Саудівській Аравії затвердженими є 4 препарати. Крім медичного документа, для в'їзду необхідна туристична віза.
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Які умови для туризму в Саудівській Аравії
З 1 серпня країну зможуть відвідати туристи, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Схваленими препаратами є:
- Moderna;
- Johnson & Johnson;
- AstraZeneca;
- Pfizer/BioNTech.
З 1 серпня знімається обмеження на в'їзд до королівства для володарів туристичних віз, які пройшли вакцинацію. Їм не потрібно буде проходити обов'язковий карантин,
– мовиться у повідомленні Мінтуризму Саудівської Аравії в Twitter.
Стосовно туристичних віз: влада цієї держави призупиняла видачу документів через пандемію, наразі процес поновили.