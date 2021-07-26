Однако, въехать на территорию этих государств украинцы могут только при определенных условиях. Об этом сообщает Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Финляндия открывается для украинцев: условия въезда
Попасть в страну можно при условии полного курса вакцинации. При этом, будут впускать всех украинцев. В частности, привитых вакцинами Covishield и CoronaVac. Даже несмотря на то, что эти препараты пока официально не утверждены в ЕС.
Полный курс вакцинации нужно завершить как минимум за 14 дней до пересечения границы.
Швеция открывается для украинцев: условия въезда
Граждане Украины смогут посетить эту страну даже без прививок.
Действующим остается требование о наличии негативного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 48 часов до пересечения, или наличие сертификата о вакцинации (с момента получения 2 дозы должно пройти минимум 14 дней).
Швеция признает следующие вакцины:
- AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield);
- Pfizer / BioNtech (Comirnaty);
- Johnson & Johnson (Janssen);
- Sinovac (CoronaVac);
- Moderna;
- Sinopharm.
Португалия открывается для украинцев: условия въезда
На портале МИД Украины пока указано, что гражданам Украины разрешен только временный въезд. Правило действует с 00:00 26 июля по 23:59 8 августа.
Чтобы въехать на территорию Португалии, туристам необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда, быстрый тест на антиген, сделан не раньше 48 часов до въезда.
Также разрешено прибытия с любой целью путешественникам, которые имеют действующий европейский COVID-сертификат.
Отметим, ранее Кулеба рассказал, что с 27 июля украинцам также откроют въезд на территории Испании.