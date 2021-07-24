Министр иностранных дел отметил, что "свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД". Об этом он сообщил 24 июля на своей странице в твиттере.

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Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается,

– отметил глава дипломатии.

Дмитрий Кулеба добавил: "На въезде необходимы свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест".

В МИД объяснили правила въезда

Справка о прививках или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет.

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 72 часов до въезда;

Быстрый тест должен быть сделан не ранее 48 часов до въезда.

Принимается тоже справка о выздоровлении, если человек недавно переболел COVID-19.

Обратите внимание! Все путешественники должны перед приездом заполнить форму санитарного контроля на портале МИинздрава Испании и получить QR-код для всех последующих процедур во время прохождения контроля.